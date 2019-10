Diretta Vis Pesaro Piacenza/ Streaming video tv: emiliani favoriti (Serie C)

Vis Pesaro Piacenza, in diretta dallo stadio Tonino Benelli della città marchigiana, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 20 ottobre 2019, per la decima giornata del girone B del campionato di Serie C 2019-2020. Nonostante il fattore campo, Vis Pesaro Piacenza potrebbe vedere favoriti gli ospiti emiliani che, classifica alla mano, hanno circa il doppio dei punti rispetto ai marchigiani: 8 per la Vis Pesaro che sembra destinata a lottare per la salvezza, 17 per un Piacenza invece saldissimo in zona playoff. Anche la scorsa giornata ha confermato l’andamento ben diverso per queste due formazioni: la Vis Pesaro ha perso contro la Virtus Verona per 3-1, mentre il Piacenza ha ottenuto una preziosa vittoria 2-1 contro il Vicenza, chiaro segno delle ambizioni che gli emiliani possono coltivare in questa stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Piacenza non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO PIACENZA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Vis Pesaro Piacenza, ecco che per i padroni di casa di Simone Pavan si potrebbe partire da un 3-5-2 con Lelj, Farabegoli e Gennari nella retroguardia a tre davanti al portiere Golubovic. Nel folto centrocampo a cinque invece potremmo avere da destra a sinistra Di Nardo, Ejjaki, Rubbo, Paoli e Pedrelli, infine i due attaccanti potrebbero essere Voltan e Malec. La replica del Piacenza di Arnaldo Franzini potrebbe d’altro canto produrre uno speculare 3-5-2 con Bertozzi in porta e davanti a lui i tre difensori Della Latta, Milesi e Pergreffi; ecco poi il folto centrocampo con El Kaouakibi, Bolis, Corradi, Marotta e Imperiale da destra a sinistra, infine Sestu e Cacia a comporre il tandem in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico di Vis Pesaro Piacenza. L’agenzia di scommesse Snai vede favoriti, anche se di poco, gli ospiti, quotando il segno 2 a 2,35 mentre poi si sale fino a 3,00 per il segno 1 e alla quotazione di 3,05 volte la posta in palio in caso di pareggio, naturalmente segno X.



