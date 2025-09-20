Diretta Vis Pesaro Pianese streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 20 settembre 2025

DIRETTA VIS PESARO PIANESE: CON LO STESSO ORIZZONTE

Appuntamento alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 settembre 2025, allo Stadio Tonino Benelli della città marchigiana per la diretta Vis Pesaro Pianese, che sarà una partita valida per la quinta giornata del girone B di Serie C, nel quale le due squadre sono al momento appaiate in classifica.

Una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle precedenti quattro partite per la Vis Pesaro, che non aveva cominciato benissimo il proprio cammino ma adesso arriva dalla splendida vittoria per 3-0 contro il Livorno e quindi sembra avere ingranato la marcia giusta, con la volontà di sfruttare al meglio anche il secondo match casalingo consecutivo.

Il bilancio è esattamente di una vittoria, due pareggi e una sconfitta anche per gli ospiti toscani della Pianese, che arrivano invece dal pareggio con la Sambenedettese e finora hanno fatto meglio in trasferta, quindi i rivali odierni sono avvisati circa le attitudini positive della Pianese quando gioca lontano da casa.

Potremmo dire che finora il bicchiere è mezzo pieno per entrambe, però naturalmente molto dipenderà dal match di oggi, che potrebbe indurre pensieri più ambiziosi oppure spingere verso la mediocrità: sarà allora davvero significativo il verdetto della diretta Vis Pesaro Pianese…

VIS PESARO PIANESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Vis Pesaro Pianese in tv sarà visibile oggi sui canali di Sky Sport tramite abbonamento come tutte le partite di Serie C, oppure in diretta streaming video mediante Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO PIANESE

Roberto Stellone dovrebbe insistere sul modulo 3-4-1-2 nelle probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Pianese. Beghetto, Di Renzo e Ceccacci nella difesa a tre davanti al portiere Pozzi; a centrocampo Tavernaro e Vezzoni sulle fasce più i due mediani Paganini e Pucciarelli, qualche metro più avanti il trequartista Giovannini a sostegno dei due attaccanti della Vis Pesaro, cioè Nicastro e Stabile.

Gli ospiti della Pianese dovrebbero invece schierarsi secondo il 3-5-2 per il mister Alessandro Birindelli. Tra i pali Bertini; i tre difensori Ercolani, Amey e Masetti; a centrocampo una folta linea cinque per la Pianese, nella quale da destra a sinistra possiamo ipotizzare titolari Sussi, Proietto, Tirelli, Bertini e Coccia; infine Fabrizi e Bellini potrebbero essere i due attaccanti titolari per la Pianese.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico favorevole ai padroni di casa marchigiani nelle quote Snai sulla diretta Vis Pesaro Pianese, con il segno 1 che è infatti indicato a 2,10 a fronte del 3,25 sul segno 2 per un successo della Pianese. Intermedio sarebbe il pareggio, perché il segno X è indicato a quota 3,05.