DIRETTA VIS PESARO PIANESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso è il momento dei numeri per la diretta di Vis Pesaro Pianese, la nostra solita rubrica che precede il commento live. Il nostro obiettivo come ormai di consueto è capire chi tra le due avrà il favore del pronostico anche in ottica di trend, perciò non perdiamo altro tempo e mettiamoci a lavoro con i numeri a nostra disposizione presi dal sito della Lega Serie C. La Vis Pesaro è la sorpresa di questo campionato con un gioco moderno basato sul possesso palla, ma la costruzione parte dal basso e possiamo vederlo sia dal numero di azioni che cominciano con il portiere preso in esame nel 21% delle azioni, ma anche perché abbiamo quasi 380 passi completati con il 92% per la squadra di casa.

Video Pianese Torres (2-1)/ Gol e highlights: Da Pozzo abbatte i rossoblu! (Serie C, 16 marzo 2025)

Invece la Pianese nonostante giochi un calcio simile a numeri inferiori, basti pensare ai 340 passaggi di media a partita ma soprattutto alla difesa che subisce il 15% delle reti da azioni nate su errori in fase di impostazione. Questo significa che abbiamo davanti una sfida dove la Vis Pesaro potrebbe avere la meglio, sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Vis Pesaro Pianese, il commento live comincerà nel prossimo aggiornamento perciò se non volete perdere nessuna azione importante aggiornate questa pagina! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Pianese Torres (risultato finale 2-1): raddoppio con Da Pozzo! (Serie C, 16 marzo 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA VIS PESARO PIANESE: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Sarà possibile vedere la diretta Vis Pesaro Pianese solo nel caso in cui siate abbonati a Sky. La piattaforma si è aggiudicata l’esclusiva per la messa in onda di questo match che sarà trasmesso in streaming sull’app di Sky Go. Altrimenti basterà guardarla in televisione sul canale Sky Sport 254.

POCHI PUNTI DI DISTACCO

La diretta Vis Pesaro Pianese si giocherà a partire dalle ore 15:00 di sabato 22 marzo 2025. Presso lo Stadio Tonino Benelli di Pesaro i biancorossi inseguono un successo che manca ormai da sei partite dopo aver pareggiato anche contro il Pescara, mancando un’occasione per ridurre le distanze, nello scorso turno. Il campionato comincia a intravedere la sua conclusione e sarebbe utile provare a migliorare, o comunque difendere, l’attuale quinta posizione detenuta nel girone B con cinquantadue punti.

Video Vis Pesaro Gubbio (1-1)/ Gol e highlights: Nicastro replica a Corsinelli! (Serie C, 11 marzo 2025)

Dall’altro lato la Pianese, che è stata in grado di battere la Torres nell’ultima giornata di campionato, ha più o meno lo stesso obiettivo. I bianconeri tenteranno di accorciare il distacco maturato finora confermandosi il più in alto possibile nelle caselle che consentono l’accesso ai playoff. I campni sono ora ottavi in graduatoria con i loro quarantasette punti ed avrebbero l’opportunità di scavalcare sia il Pineto che l’Arezzo, davanti per soli due punti, nel caso in cui entrambe le formazioni dovessero entrambe incappare in una sconfitta.

VIS PESARO PIANESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Individuando le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Pianese possiamo supporre l’impiego del 3-4-1-2 con Vukovic, Palomba, Coppola, Zoia, Peixoto, Pucciarelli, Paganini, Tavernaro, Di Paola, Nicastro e Lari da parte di mister Gennari, in sostituzione dello squalificato Stellone. I bianconeri dovrebbero invece scegliere di adoperare il modulo 3-4-2-1 con De Boer, Ercolani, Masetti, Indragoli, Da Pozzo, Proietti, Simeoni, Nicoli, Bacchin, Mastropietro e Mignani dall’inizio della sfida.

DIRETTA VIS PESARO PIANESE, LE QUOTE

I bookmakers come Snai non sembrano avere troppi dubbi nell’indicare i biancorossi come favoriti per l’esito finale della diretta Vis Pesaro Pianese. Le quote offerte dall’agenzia parlando infatti molto chiaro a partire dal segno 1 e quindi la vittoria dei vissini pagato ad appena 1.75. Il successo delle Zebrette appare una possibilità remota con il 2 fissato a ben 4.25 mentre ci sono maggiori chances che la partita si concluda in parità, con il segno x quotato appunto a 3.35.