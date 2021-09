Diretta/ Vis Pesaro Pistoiese streaming video tv: marchigiani in crescita (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO PISTOIESE: PADRONI DI CASA FAVORITI, MA…

Vis Pesaro Pistoiese, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Marchigiani in crescita dopo aver rotto il tabù della prima vittoria stagionale, ottenuta sul campo del Teramo: 1-2 con gol messi a segno da Gucci e De Respinis, in rimonta dopo il vantaggio iniziale di Malotti. Una boccata d’ossigeno per i biancorossi che venivano da due pareggi consecutivi per 2-2 contro Pontedera e Pescara che avevano comunque già messo in luce i progressi visti a Teramo.

Solo un punto in classifica finora per la Pistoiese che dopo il ripescaggio ha faticato un po’ nel riorganizzarsi. Orange battuti 2-0 in trasferta a Pontedera e nell’ultimo impegno di campionato contro la Reggiana in casa e soprattutto capaci di realizzare solo un gol nelle ultime tre partite, attacco da riorganizzare senza dubbio. Sono otto i precedenti in terra marchigiana tra i due club. Una sola vittoria degli orange, nella stagione 1959/60, 3 pareggi e 4 vittorie biancorosse. L’ultima sfida tra le due formazioni risale al campionato di serie C/2 1991/92: 1-0 in favore della Vis Pesaro con rete di Mosconi.

DIRETTA VIS PESARO PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Pistoiese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO PISTOIESE

Le probabili formazioni di Vis Pesaro Pistoiese, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Marco Banchini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni; Piccinini, Gavazzi, Giraudo; Saccani, Besea, Coppola, Rossi, De Nuzzo; Cannavò, Gucci. Risponderà la Pistoiese allenata da David Sassarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Crespi; Ricci, Gennari, Sottini; Moretti, Romano, Santoro, Castellano, Martina; Vano, Stipejovica.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tonino Benelli di Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

