DIRETTA/ Vis Pesaro Reggiana video streaming tv: la storia dei sei precedenti

DIRETTA VIS PESARO REGGIANA: TESTA A TESTA

Diretta Vis Pesaro Reggiana che fa scendere in campo anche la capolista del girone B di Lega Pro. Sono ben sei le volte in cui le due formazioni si sono ritrovate all’interno del campo di gioco come avversarie. Lo storico al momento recita cinque vittorie per la Reggiana contro l’unica della Vis Pesaro ottenuta il 10 aprile del 2005 con il risultato di 2-0. La prima sfida, in ordine cronologico, è però datata 28 novembre 2004. La Reggiana si impose dentro casa con il risultato di 1-0; perdendo, come già detto, la gara di ritorno 2-0. Dopo 14 anni, nell’annata 2019-2020, poi interrotta per il COVID-19, la Reggiana vinse con il risultato di 2-1.

Reggiana che vinse anche i successivi tre scontri realizzando sempre 3 gol. I risultati furono di 0-3, 3-1 e 3-0 in favore della formazione in maglia granata. Oggi la squadra emiliana si trova al primo posto a sei lunghezze dei liguri dell’Entella. Una vittoria oggi potrebbe significare mettere una grossa ipoteca sul campionato di Serie C allungando ancora di più sulle inseguitrici. (Marco Genduso)

VIS PESARO REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Vis Pesaro Reggiana sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile.

La diretta Vis Pesaro Reggiana sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

PARTITA DELICATA!

Vis Pesaro Reggiana, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Frenata per la capolista nell’ultimo 0-0 interno contro la Carrarese: la Reggiana resta comunque saldamente in solitudine al primo posto nel girone B di Serie C, con 6 punti di vantaggio sull’Entella che si è avvicendata col Cesena al secondo posto in classifica.

La Vis Pesaro ospita la prima della classe dopo il 2-2 in casa dell’Alessandria che ha lasciato però i marchigiani in zona play out, a quota 30 punti con il San Donato e a -1 dall’Olbia e dalla prospettiva di acciuffare la salvezza diretta. Nel match d’andata Reggiana vincente con un perentorio 3-0 sulla Vis Pesaro. Ultimo precedente in casa dei marchigiani col medesimo risultato: 0-3 in favore degli emiliani nel match datato 7 novembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Oscar Brevi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni; Gega, Bakayoko, Tonucci; Zoia, Aucelli, Coppola, St Clair; Pucciarelli; Enem, Fedato. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Kabashi, Cigarini, Nardi, Guiebre; Pellegrini, Lanini.

VIS PESARO REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.

