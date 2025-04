DIRETTA VIS PESARO RIMINI, DUE SQUADRE IN ZONA PLAYOFF

Comincia sabato 5 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Vis Pesaro Rimini. Presso lo Stadio Tonino Benelli si sta per tenere un duello fra due squadre che si trovano entrambe in zona playoff e che puntano a consolidare i rispettivi piazzamenti per chiudere la stagione regolare il più in alto possibile nella classifica del girone B. I padroni di casa sono adesso in quinta posizione solitaria con cinquantasei punti ed hanno nel mirino il Pescara, distante appena due lunghezze. Dopo aver pareggiato di recente senza segnare in casa dell’Ascoli, i Vissini vorrebbero scavalcare i Delfini e cominciare la rincorsa alla promozione dai sediceisimi di finale, in modo tale da saltare un turno.

Gli ospiti invece, penalizzati di due punti dalla Federazione, sono a quota quarantasei, in nona posizione. Il Gubbio potrebbe scavalcarli già in questo turno se dovessero commettere un nuovo passo falso nonostante siano tornati alla vittoria nel weekend superando il Sestri Levante con un poker. Anche il Perugia studia l’eventuale aggancio al Rimini che vuole a sua volta continuare a vincere e prendersi il posto della Pianese, attualmente ottava in graduatoria.

DIRETTA VIS PESARO RIMINI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non si vuole perdere neanche un momento della diretta Vis Pesaro Rimini basterà essere abbonati a Sky. L’emittente satellitare trasmetterà attraverso la sua applicazione denominata Sky Go anche questa partita di Serie C per tutti i suoi iscritti al pacchetto Sport.

VIS PESARO RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-4-1-2 con Pozzi, Palomba, Coppola, Di Renzo, Zoia, Pucciarelli, Paganini, Peixoto, Di Paola, Nicastro ed Okoro dovrebbe essere la soluzione adottata dal primo minuto da parte di mister Andrea Gennari secondo quelle che sono le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Rimini. Il tecnico Massimo Buscè dovrebbe invece essere orientato verso un 3-5-2 con Vitali, Megelaitis, Gorelli, Bellodi, Cinquegrano, Piccoli, Langella, Garetto, Longobardi, Cioffi e Parigi per impostare la sua squadra in avvio di partita.

DIRETTA VIS PESARO RIMINI, LE QUOTE

Le quote indicano una partita a senso unico almeno stando al parere dei bookmakers come Sisal per la diretta Vis Pesaro Rimini. L’1 viene fissato ad appena 1.80 mentre già il pareggio, ovvero il segno x, non sembra poi così di facile realizzazione se si pensa che viene pagato a 3.25, come pure da Snai. Non ci sarebbero infine molti margini di successo quindi per gli ospiti, con il 2 quotato addirittura a 4.40 da entrambe le agenzie di scommesse sportive.