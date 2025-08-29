Analisi della diretta Vis Pesaro Rimini, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA VIS PESARO RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso ai testa a testa della diretta di Vis Pesaro Rimini, rubrica dove cercheremo di capire chi tra queste due formazioni ha il vantaggio storico dalla loro. Per farlo ci affideremo ovviamente ai precedenti di cui disponiamo. Iniziamo con il dire che abbiamo la bellezza di tredici gare prima di quella che commenteremo tra poco, un bel numero di cui abbiamo però una giocata in Serie C si ma per quanto riguardo la Coppa Italia, quindi la escluderemo ma per dovere di cronaca è stata vinta dalla formazione romagnola.

Calciomercato Bologna News/ Dominguez chiesto da Roma e Lione, può partire se arriva Wesley (29 agosto 2025)

Abbiamo poi in campionato tre vittorie per la formazione marchigiana che da questa rivalità esce dunque sconfitta, ma attenzione che comunque per cinque occasioni è riuscita comunque ad avere il segno X che non è affatto un brutto risultato considerando come si stavano mettendo le cose in questa rivalità. Mnetre invece il Rimini ha vinto quattro volte in Serie C, quindi vince ma solo di poco ed è l’equilibruo a portare a casa il risultato. Andrà cosi anche oggi? Vediamolo insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Vis Pesaro Rimini, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Lecce Milan (risultato 0-0) video streaming tv: il VAR ferma Gabbia (Serie A, 29 agosto 2025)

Diretta Vis Pesaro Rimini: come seguire la partita

La diretta Vis Pesaro Rimini potrà essere seguita dai tifosi o in presenza allo Stadio Tonino Benelli o comodamente da casa grazie ai servizi che offre Sky Sport per i suoi abbonati, in particolare la sfida sarà trasmessa dalla rete ai canali Sky Sport e Sky Sport Calcio, dove viene inserita nella Diretta Gol, le altre possibilità sono poi lo streaming sulle piattaforme di SkyGo o NowTv.

Romagnoli a caccia dei primi punti

La diretta Vis Pesaro Rimini andrà in scena alle 21.00 come uno dei due anticipi della seconda giornata del girone B di Serie C nel quale si sfideranno due squadre che hanno iniziato la loro stagione a rilento con risultati nelle prime partite che non rispettano le aspettative di inizio stagione, i marchigiani padroni di casa infatti dopo un campionato terminato in maniera salda a metà classifica non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 in casa del Pineto, squadra comunque ostica da affrontare.

DIRETTA/ Reggiana Empoli (risultato 0-1) video streaming tv: Popov a segno! (Serie B, 29 agosto 2025)

Per i romagnoli invece la partita d’esordio è da dimenticare visto che dopo essersi guadagnati la promozione nell’anno passato non sono riusciti a portare a casa punti importanti ai fini della classifica e della salvezza tra le mura amiche venendo sconfitti 0-1 dal Gubbio.

Vis Pesaro Rimini: probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Vis Pesaro Rimini ci si aspettano diversi cambiamenti nelle formazioni che i due tecnici metteranno in campo, Roberto Stellone nel 3-4-1-2 dei marchigiani andrà a schierare Pozzi, Ceccacci, Di Renzo e Primasso, Vezzoni, Mariani, Paganini e Nina, Berengo, Jallow e Stabile. Per i romagnoli invece il modulo scelto da Emanuele Troise dovrebbe rimanere il 4-3-1-2 ma con diversi interpreti, Gagliano sarà il portiere, Longobardi, Bellodi, De Vitis e Lepri i difensori, Piccoli, Langella e Megelaitis i centrocampisti, Fiorini il trequartista e come attaccanti la coppia Ubaldi e Parigi.

Vis Pesaro Rimini: quote e possibile esito finale

La diretta Vis Pesaro Rimini ha due squadre che hanno faticato nella partita d’esordio ma tra le due ce n’è una che è favorita per la vittoria finale ovvero la squadra marchigiana che anche per i siti di scommesse come bet365 è considerata più forte, la quotazione della vittoria dei padroni di casa infatti è di 1.72 decisamente inferiore rispetto agli altri valori che vedono il pareggio fissato a 3.10 e alla vittoria dei romagnoli assegnato un 4.75. La squadra ospite dovrà riuscire soprattutto a migliorare in fase difensiva così da essere meno attaccabile mentre i padroni di casa dovranno cercare di capitalizzare meglio le occasioni avute.