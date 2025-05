DIRETTA VIS PESARO RIMINI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Comincia la diretta Vis Pesaro Rimini, che è l’unica partita già andata in scena nel corso della stagione regolare tra quelle di questo turno playoff: al Tonino Benelli i romagnoli hanno piazzato il colpo all’inizio di aprile nella quartultima giornata, frutto dei gol di Leonardo Ubaldi e Mattia Fiorini a ribaltare, in quattro minuti, il vantaggio marchigiano con il rigore di Manuel Di Paola. All’andata invece aveva vinto la Vis Pesaro, capace di espugnare il Romeo Neri grazie alla rete di Francesco Coppola; un doppio risultato che proiettato su questo confronto ai playoff premierebbe in ogni caso il Rimini, in virtù del regolamento.

Giova comunque ricordare che l’ultima vittoria casalinga dei marchigiani risale all’agosto 2019, sempre 1-0 e in quel caso per il girone della Coppa Italia Serie C; la curiosità invece è legata al fatto che la Vis Pesaro nella classifica del girone B si è piazzata molto meglio, ma il Rimini ha il vantaggio del “fattore campo” avendo vinto la Coppa Italia Serie C. Un dato che potrebbe contare parecchio, ma sarà il campo a dircelo: per ora mettiamoci comodi, la diretta Vis Pesaro Rimini sta per farci compagnia con la partita di andata e non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose al Tonino Benelli! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA VIS PESARO RIMINI: TUTTE LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Vis Pesaro Rimini sarà presente sia su Now che su Sky per tutti i tifosi che hanno intenzione di seguire la partita senza recarsi allo stadio. Guardala in streaming con le app di Sky Go e NOW TV o sintonizzati sul canale Sky Sport 256 per vederla in televisione.

VIS PESARO RIMINI, I VINCITORI DELLA COPPA ITALIA

Si comincia domenica 11 maggio 2025 alle ore 20:00 con la diretta Vis Pesaro Rimini. Presso lo Stadio Tonino Benelli la compagine allenata da mister Roberto Stellone prosegue la sua cavalcata verso una possibile promozione in Serie B dopo aver già superato ben due turni di playoff. I marchigiani sono stati infatti in grado di avere la meglio prima sul Pontedera, senza in ogni caso andare oltre un pareggio per 1 a 1, e poi sull’Arezzo, sconfitto di misura ma in trasferta.

Il discorso è invece diverso per il Rimini, all’esordio dopo la conclusione della stagione regolare. I romagnoli si sono aggiudicati meritatamente un posto negli ottavi di finale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie C 2024/2025. Questo trionfo ha garantito anche al Gubbio, undicesimo nel girone C, di continuare a giocare per raggiungere la cadetteria visto che il Rimini aveva terminato in nona posizione. La formazione allenata da mister Buscè aveva pareggiato fuori casa col Pineto nell’ultima giornata.

VIS PESARO RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Rimini ci aspettiamo di vedere un 3-4-1-2 con Vukovic, Coppola, Tonucci, Bove, Zoia, Pucciarelli, Di Paola, Tavernaro, Orellana, Nicastro e Lari come schieramento di partenza scelto dal tecnico Stellone. Il modulo 3-5-2 con Colombi, Megelaitis, Gorelli, Bellodi, Cinquegrano, Langella, Garetto, Piccoli, Longobardi, Cioffi e Parigi dovrebbe invece essere la soluzione più ovvia per mister Buscè ed i suoi romagnoli.

DIRETTA VIS PESARO RIMINI, LE QUOTE

Il fatto di giocare in casa ed aver già disputato due turni prima di questo incontro condizionano le quote dei bookmakers suggerendo i marchigiani come possibili favoriti nella diretta Vis Pesaro Rimini. Il pronostico che emerge si rispecchia dunque nell’1 pagato a 2.00 per esempio da un’agenzia di scommesse come Sisal. Ci sono buoni margini perchè la partita si concluda anche in parità con il segno x fissato a 2.90 mentre sembra invece complicata la strada che porta al successo per gli ospiti, la cui vittoria è quotata appunto a 4.25.