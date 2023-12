Diretta/ Vis Pesaro Rimini (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie C, 3 dicembre 2023)

DIRETTA VIS PESARO RIMINI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci si gioca tanto nella diretta di Vis Pesaro Rimini di questa sera, gara valida per la 16esima giornata del girone B di Serie C. Di fronte due squadre divise da appena tre punti e vogliose di abbandonare la zona calda della classifica per mettere nel mirino la zona playoff. La Vis Pesaro ha raccolto 15 punti grazie a tre vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, con 13 gol fatti e 18 gol subiti. Il Rimini invece è a quota 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, con 19 gol fatti e 24 gol subiti.

Video/ Lucchese Vis Pesaro (1-2) gol e highlights: Sylla incontenibile, ne fa due! (Serie C, 25 novembre 2023

Adesso, grazie agli esperti di Transfermarkt, andiamo a conoscere il valore di mercato delle due rose: 3,04 milioni di euro per la Vis Pesaro e 3,87 milioni di euro per il Rimini. Pressochè identica l’età media delle due squadre: 22,9 anni per la Vis Pesaro e 22,8 anni per il Rimini. Parola adesso a quello che ci dirà il terreno di gioco del Tonino Benelli, perchè ci siamo: la diretta di Vis Pesaro Rimini sta davvero per farci compagnia! (Aggiornamento di Mirko Bompiani)

Video/ Rimini Fermana (1-0) gol e highlights: Morra porta a casa i tre punti (25 novembre 2023)

VIS PESARO RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vis Pesaro Rimini sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vis Pesaro Rimini in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VIS PESARO RIMINI: LA PRESENTAZIONE

Vis Pesaro Rimini, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone B. In palio punti pesanti in chiave salvezza: i padroni di casa, infatti, stazionano a quota quindici punti e, nonostante il successo ottenuto nell’ultimo turno sul terreno di gioco della Lucchese, si ritrovano in piena zona play-out. Gli ospiti, invece, si sono tirati fuori dai bassifondi grazie ad una serie positiva contornata da quattro vittorie negli ultimi cinque turni.

DIRETTA/ Rimini Fermana (risultato finale 1-0): triplice fischio! (25 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Rimini, match che andrà in scena allo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro. Per i padroni di casa mister Simone Banchieri una assenza forzata, quella dell’infortunato Ceccacci. Per gli ospiti guidati in panchina da Emanuele Troise solito 4-3-3 con Lamesta, Cernigoi e Morra nel tridente.

VIS PESARO RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95 volte la posta, mentre l’eventuale successo dell’undici romagnolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA