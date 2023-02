Diretta/ Vis Pesaro Rimini, video streaming tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO RIMINI: IN EQUILIBRIO

Vis Pesaro Rimini, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 febbraio 2023 allo stadio Tonino Benelli di Pesaro, è una gara valida per la 27°giornate del girone B di Serie C. Obiettivi diversi ma stessa fame di punti questo pomeriggio, la sfida sarà a dir poco agguerrita.

La Vis Pesaro è quattordicesima in classifica con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte. I padroni di casa sono in serie positiva e reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro il San Donato. Il Rimini, invece, è decimo con 36 punti, raccolti grazie a dieci vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. Vano e compagni arrivano a questa gara dal ko per 0-1 contro il Gubbio.

VIS PESARO RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Rimini non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Vis Pesaro Rimini sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO RIMINI

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Rimini al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il consueto 3-5-2: Farroni, Bakayoko, Tonucci, Rossoni, St. Clair, Coppola, Aucelli, Di Paola, Zoia, Ngom, Enem. Passiamo adesso ai romagnoli, in campo con il classico 4-3-3: Zaccagno, Laverone, Allievi, Panelli, Haveri, Pasa, Biondi, Rossetti, Santini, Vano, Rossetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Equilibratissime le quote per le scommesse della diretta Vis Pesaro Rimini. Andiamo a scoprirle grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria della Vis Pesaro è a 2,75, il pareggio è a 3,00, mentre il successo del Rimini è a 2,55. Per i bookmakers non ci sarà grande spettacolo: Under 2,5 a 1,45 e Over 2,5 a 2,55. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,65.

