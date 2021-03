Diretta/ Vis Pesaro Sambenedettese (Serie C) streaming video tv: derby delle Marche

DIRETTA VIS PESARO SAMBENEDETTESE: SFIDA TESA!

Vis Pesaro Sambenedettese, in diretta domenica 14 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Derby delle Marche con la Vis Pesaro che si presenta all’appuntamento in grande spolvero, dopo aver vinto 2 partite consecutive, peraltro dall’alto coefficiente di difficoltà, contro Feralpisalò e Cesena. Successi che hanno permesso ai biancorossi di staccarsi di 3 lunghezze dalla zona play out, lasciandosi alle spalle Imolese e Fano che hanno nel frattempo pareggiato nello scontro diretto.

Anche la Sambenedettese ha lanciato un segnale di ripresa superando di misura l’Arezzo fanalino di coda della classifica: 3 punti molto importanti per i rossoblu per mantenersi in zona play off, anche se per guadagnarsi un posto nella post season la squadra allenata da Paolo Montero dovrà necessariamente superare quei problemi di continuità che l’hanno attanagliata per tutto il corso della stagione, impedendole di allontanarsi di molto dalla linea di galleggiamento del decimo posto.

DIRETTA VIS PESARO SAMBENEDETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni della sfida tra Vis Pesaro e Sambenedettese allo stadio Tonino Benelli. I padroni di casa allenati da Daniele Di Donato scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Bertinato, Ferrani, Brignani, Di Sabatino; Nava, Di Paola, Tassi, Gelonese, Giraudo; Cannavò, Gucci. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paolo Montero con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Nobile; Cristini, Di Pasquale, Enrici; Fazzi, Rossi, Angiulli, Liporace; Botta; Maxi Lopez, Lescano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Vis Pesaro e Sambenedettese, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.80 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.50 volte la posta scommessa.



