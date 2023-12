DIRETTA/ Vis Pesaro Sestri Levante video streaming tv: è un match senza precedenti (17 dicembre 2023)

DIRETTA VIS PESARO SESTRI LEVANTE: I TESTA A TESTA

Una piccola pagina di storia si scriverà oggi con la diretta di Vis Pesaro Sestri Levante, perché questa partita sarà un inedito assoluto per il girone B di Serie C. Di conseguenza la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Vis Pesaro e Sestri Levante in vista della partita di questo pomeriggio. I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa della Vis Pesaro vale complessivamente 3,04 milioni di euro, pari a 105.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società marchigiana.

Video/ Torres Arezzo (3-2) gol e highlights: ci pensa Mastinu! (Serie C, 10 dicembre 2023)

Il Sestri Levante invece ha un valore economico globale di 2,62 milioni di euro, ma la squadra ligure ha meno calciatori, per cui la media per ogni giocatore della rosa della società ospite arriva curiosamente a sua volta a 105.000 euro, con una incredibile parità in questo dato statistico. Vis Pesaro e Sestri Levante in effetti anche in classifica sono separate da untolo punto, il loro equilibrio sarà confermato anche in campo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Sestri Levante Ancona (3-2) gol e highlights: Forte guida la rimonta! (Serie C, 10 dicembre 2023)

DIRETTA VIS PESARO SESTRI LEVANTE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Vis Pesaro Sestri Levante sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Vis Pesaro Sestri Levante sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

VIS PESARO SESTRI LEVANTE, TANTA ATTESA

La diretta Vis Pesaro Sestri Levante, in programma domenica 17 dicembre alle ore 16:15, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone B. I biancorossi, con il pareggio per 2-2 in casa del Perugia, hanno messo a referto la terza partita di fila senza sconfitte. Dopo i tre ko contro Cesena, in campionato e in Coppa Italia Serie C, e la Torres, la Vis Pesaro ha vinto contro la Lucchese e pareggiato con Rimini e appunto Perugia, come detto in precedenza.

DIRETTA/ Perugia Vis Pesaro (risultato finale 2-2): Adamonis decisivo (Serie C, 10 dicembre 2023)

Il Sestri Levante è tornato a vincere dopo quattro turni di digiuno. Il successo interno contro l’Ancona grazie alla reti di Margiotta e Forte (doppietta) ha riportato i tre punti in Liguria dopo che l’ultima volta era stata a metà novembre contro la Fermana. Nel frattempo, un pareggio con l’Olbia e ben tre sconfitte con Rimini, Gubbio e Pineto.

DIRETTA VIS PESARO SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Sestri Levante vedono la squadra di casa schierarsi col 4-3-2-1. In porta Polveirno, difesa a quattro con Da Pozzo, Tonucci, Zagnoni e Zoia. Mezzali Nina e Di Paola mentre Rossetti sarà il regista. Pucciarelli e Mamona supporteranno l’unica punta Sylla.

Gli ospiti opteranno per un 4-3-1-2. Tra i pali Anacoura, pacchetto arretrato con Ghigliotti, Oliana, Matteucci e Furno a chiudere il reparto. A centrocampo ci saranno Troiano, Raggio Garibaldi e Parlanti con Candiano trequartista. Tandem offensivo Forte-Margiotta.

DIRETTA VIS PESARO SESTRI LEVANTE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vis Pesaro Sestri Levante danno favorita la squadra di casa a 2.15. Secondo bet365, la X del pareggio è offerta a 3.05 mentre il 2 fisso a 3.30.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita tra le due squadre, è quotato 2.30 contro l’1.52 dell’Under. Il Gol è a 1.97, segno opposto a 1.73.

© RIPRODUZIONE RISERVATA