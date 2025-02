DIRETTA VIS PESARO SESTRI LEVANTE, TRA LA VETTA E IL FONDO DELLA CLASSIFICA

La diretta Vis Pesaro Sestri Levante è programmata per sabato 15 febbraio 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Tonino Benelli di Pesaro i biancorossi ripartono dalla quarta posizione nel girone B con i loro quarantotto punti guardandosi le spalle dal Pescara, distante un punto, e puntando a scavalcare la Torres, lontana appena due lunghezze. Reduce dal successo in extremis ottenuto in trasferta contro il Perugia, i marchigiani vogliono festeggiare il terzo successo consecutivo dopo aver sconfitto pure il Campobasso in precedenza battendo un avversario decisamente più in difficoltà rispetto a loro.

I Vissini se la devono infatti vedere contro un Sestri Levante sempre attardato in graduatoria con diciotto punti in diciannovesima posizione davanti solo al Legnago Salus, che potrebbe comunque sempre agganciare i liguri. Battuti di recente in casa dalla Pianese, la salvezza aritmetica dista al momento ben nove punti e sono invece quattro quelli che li separano dal Milan Futuro. Nulla è ancora del tutto perduto per i rossoblu ma è imperativo ritrovare la vittoria al più presto possibile.

DIRETTA VIS PESARO SESTRI LEVANTE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Vis Pesaro Sestri Levante sarà garantita non solo in televisione ma anche in streaming per coloro i quali siano iscritti a Sky. Bisogna quindi sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 252 oppure utilizzare lo streaming sull’applicazione di Sky Go.

VIS PESARO SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Difficile dire con certezza quali saranno le decisione prese per gli schieramenti della diretta Vis Pesaro Sestri Levante nelle probabili formazioni. Possiamo però ipotizzare che mister Stellone adoperi il modulo 3-4-2-1 con Vukovic, Ceccacci, Coppola, Zoia, Peixoto, Pucciarelli, Obi, Cannavò, Neri, Paganini ed Okoro per i suoi giocatori. Gli ospiti del tecnico Diego Longo potrebbero invece subire qualche cambiamento rispetto al 4-3-2-1 con Guadagno, Podda, Valentini, Pane, Furno, Fedele, Brunet, Rosetti, Clemenza, Durmush, Piu e Goglino Longo con cui sono stati sconfitti dalla Pianese.

DIRETTA VIS PESARO SESTRI LEVANTE, LE QUOTE

La diretta Vis Pesaro Sestri Levante si appresta ad essere una gara con un probabile vincitore ben definito con i padroni di casa che sono messi meglio degli ospiti e che per questo sono favoriti, questo è rispecchiato anche da bwin e le sue quote che vedono la vittoria del Vis Pesaro data a 1.75, il pareggio tra le due squadre a 3.20 e la vittoria del Sestri Levante molto più difficile e quindi quotata 4.20