Diretta/ Vis Pesaro Siena streaming video tv: marchigiani in discesa (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO SIENA: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Vis Pesaro Siena, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie C. Dopo una buona partenza la Vis Pesaro sta vivendo una discesa evidente in questa fase del torneo, con un solo punto raccolto nelle ultime 4 partite di campionato disputate, perdendo 3-0 anche nell’ultima trasferta di Reggio Emilia.

Per il Siena invece è arrivato un successo nell’ultima uscita di campionato, con i toscani che hanno avuto la meglio con un rotondo 3-0 nel derby toscano contro il San Donato, sfruttando la chance di calendario che vedeva opposti i bianconeri al fanalino di coda del girone B. Il 22 dicembre 2021 nell’ultimo precedente disputato allo stadio Benelli è stata la Vis Pesaro a ottenere i 3 punti contro il Siena, affermandosi con il punteggio di 2-1.

VIS PESARO SIENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Siena non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO SIENA

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Siena, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni, Rossoni, Gavazzi, Zoia, Borsoi, Marcandella, Coppola, Aucelli, Provazza, Fedaro, Egharevba. Risponderà il Siena allenato da Guido Pagliuca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lanni; Raimo, Silvestri, Crescenzi, Favalli; Collodel, Buglio, Castorani; Belloni, Paloschi, Disanto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.

