DIRETTA/ Vis Pesaro Spal video streaming tv: che cosa successe all’andata? (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA VIS PESARO SPAL: TESTA A TESTA

Il confronto storico recente di questa diretta di Vis Pesaro Spal è limitato a una sola partita che si è disputata in precedenza. In quell’occasione, la Spal ha ottenuto una vittoria per 1-0, grazie a un’autorete di Tonucci. Questo esiguo numero di incontri ufficiali tra le due squadre non fornisce una base sufficiente per trarre conclusioni approfondite sulla dinamica storica dei loro scontri. È interessante notare che, nonostante la limitata storia dei confronti diretti, la Spal ha dimostrato la sua capacità di ottenere una vittoria nel loro unico incontro.

La presenza di un’autorete nel risultato suggerisce che l’incontro è stato caratterizzato da momenti significativi e potrebbe aver influito sull’esito finale della partita. In situazioni come queste, dove i dati storici sono scarsi, ogni nuovo confronto offre un’opportunità per sviluppare ulteriormente la storia degli scontri tra le due squadre e determinare se si svilupperanno nuovi modelli o dinamiche. Dopotutto il calcio è storia e la Vis Pesaro insieme alla Spal hanno appena iniziato a scrivere la loro insieme. (agg. Gianmarco Mannara)

VIS PESARO SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vis Pesaro Spal sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vis Pesaro Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Vis Pesaro Spal, in diretta sabato 6 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. La Vis Pesaro mira a distanziarsi dalla zona pericolosa della classifica. Attualmente al quindicesimo posto con 19 punti, la squadra di Devis Barbin ha solo un punto di vantaggio sulla zona play-out. Negli ultimi cinque incontri, i bianco-rossi hanno registrato 1 sconfitta e 4 pareggi consecutivi (l’ultimo sul campo della Juventus U23), un trend che vogliono invertire nella prossima sfida contro la Spal.

La Spal, in declino dalla Serie A alla Serie C, si trova attualmente al diciassettesimo posto con 19 punti, evidenziando una difficile stagione. Tuttavia, nelle ultime 5 partite, la squadra di Leonardo Colucci ha mostrato segni di ripresa con 4 pareggi e una vittoria contro l’Olbia. In vista della sfida contro la Vis Pesaro, la Spal dovrà confermare questa tendenza positiva e offrire una prestazione di alto livello per superare l’avversario marchigiano.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO SPAL

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Spal, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Simone Banchieri schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Neri; Rossoni, Tonucci, Cusumano; Mamona, Valdifiori, Loru, Zoia; Di Paola; Sylla, Pucciarelli. Risponderà la Spal allenata da Leonardo Colucci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Favero; Iglio, Arena, Peda, Tripaldelli; Parravicini, Carraro, Maistro; Siligardi, Antenucci, Orfei.

VIS PESARO SPAL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











