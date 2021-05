Diretta Vis Pesaro Sudtirol/ Streaming video tv: partita senza stimoli (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO SUDTIROL: PARTITA SENZA OBIETTIVI

Vis Pesaro Sudtirol è in diretta alle ore 15:00 di domenica 2 maggio, presso lo stadio Tonino Benelli: si gioca per la 38^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. L’ultimo turno del girone B ci consegna una rarissima partita in cui nessuna delle due squadre ha più alcunchè da chiedere: i marchigiani, grazie al colpo sul campo del Mantova, hanno ottenuto la salvezza con un turno di anticipo ma non possono più qualificarsi ai playoff (solo tre squadre in tutto il girone sono in questa situazione), comunque hanno portato a casa l’obiettivo.

Deluso il Sudtirol, che ha inseguito la promozione diretta per tutta la stagione ma, pareggiando in casa contro il Cesena, si è definitivamente staccato da Perugia e Padova e dovrà accontentarsi di andare subito alla fase nazionale dei playoff, tra le principali candidate alla Serie B ma con il cammino da ricostruire. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Vis Pesaro Sudtirol, nel frattempo proviamo anche a valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIS PESARO SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Sudtirol non sarà una di quelle che per questo turno di campionato, saranno trasmesse sui canali della televisione satellitare; resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che invece fornisce l’intera programmazione dei match di Serie C tramite il servizio di diretta streaming video. Qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento all’inizio della stagione, potrete comunque assistere alla partita acquistandola singolarmente, il prezzo è stato fissato nei mesi precedenti e non varia salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO SUDTIROL

In Vis Pesaro Sudtirol ci aspettiamo ampi turnover per entrambi gli allenatori: Daniele Di Donato ha Tessiore e Gelonese squalificati, dunque Ejjaki e D’Eramo saranno titolari in mezzo al campo e potrebbe giocare anche Flavio Lazzari come mezzala offensiva, mentre sugli esterni possono avere spazio Gianmarco De Feo e Pannitteri. In porta ci sarà Bertinato, con una difesa composta da Di Sabatino, Gennari e Brignani; tandem offensivo con Germinale e Gucci che scalpitano per una maglia, ma occhio a Cannavò già matchwinner al Martelli. Dovendo continuare la stagione, Stefano Vecchi non dovrebbe rischiare i suoi titolarissimi: in porta potrebbe andare Pircher, davanti a lui Malomo a fare coppia con Curto lasciando correre sulle fasce Morelli e Fabbri, cambia del tutto il centrocampo nel quale torna a vedersi Fink, con lui Beccaro e uno tra Karic ed Emanuele Gatto. Alle spalle dei due attaccanti giocherà Rover, magari in coppia con Voltan o Tait avanzato; Odogwu dovrebbe essere il centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fissato un suo pronostico su Vis Pesaro Sudtirol: vediamo subito cosa ci dice il bookmaker con le sue quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 4,25 volte la vostra giocata; il pareggio, che è regolato come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,50 volte quanto messo sul piatto mentre l’eventualità del successo ospite, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 1,77 volte l’importo investito.



