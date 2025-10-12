Diretta Vis Pesaro Torres streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del girone B di Serie C.

DIRETTA VIS PESARO TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo una lavagna e vediamo insieme i numeri che precedono la diretta di Vis Pesaro Torres, in questo modo quando arriveremo al triplice fischio sapremo già quali pattern possono aver deciso o meno la partita. La Vis Pesaro ha un rendimento altalenante ma solido in casa: 52% di possesso medio, ma una difesa che spesso concede troppo, con 1,3 gol subiti di media e solo 2 clean sheet nelle ultime 10 gare. Tuttavia, in avanti i marchigiani restano pericolosi sulle palle inattive (45% dei gol arrivano da corner o punizioni laterali).

La Torres, invece, è una macchina ben rodata: 2,1 xG di media, 17 tiri totali a gara e un ritmo alto garantito da un collettivo molto fisico (oltre 108 km percorsi di media). In trasferta, però, la squadra sarda soffre: appena 40% di possesso medio e il 60% dei gol subiti nella ripresa. Ci si attende una gara equilibrata, con la Vis pronta a sfruttare le proprie certezze casalinghe e la Torres che proverà a imporsi con la sua superiorità atletica e collettiva. Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, ora via al commento live della diretta di Vis Pesaro Torres, il fischio di inizio si avvicina! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIS PESARO TORRES STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Vis Pesaro Torres passa sui canali tv di Sky Sport e quindi in abbonamento, dovrete essere clienti anche di Now Tv per l’opzione della diretta streaming video.

VIS PESARO TORRES: ISOLANI IN DIFFICOLTÀ!

La diretta Vis Pesaro Torres ci parla di una partita davvero delicata al Tonino Benelli, uno dei lunch match di domenica 12 ottobre (ore 12:30) per la nona giornata nel girone B di Serie C 2025-2026: troviamo avversarie due squadre che sono parecchio in difficoltà e hanno bisogno di punti per non peggiorare le cose.

Sicuramente sorprende in negativo il rendimento di una Torres che nelle ultime due stagioni ha lottato per la promozione: eppure i sassaresi hanno perso le ultime tre partite segnando un solo gol e in quelle precedenti non avevano fatto tanto meglio, la sensazione è che la magia si sia esaurita ma staremo a vedere.

Anche la Vis Pesaro però, almeno l’anno scorso, aveva disputato un ottimo campionato e ora fatica molto: l’ultima vittoria risale a metà settembre, da allora tre pareggi e una sola sconfitta e dunque in qualche modo la classifica dei marchigiani si è mossa, ma non esattamente come si sperava.

Potrebbe esserci tanta paura in campo nella diretta Vis Pesaro Torres, tra poco valuteremo in tempo reale quello che accadrà ma nel frattempo proviamo a dare qualche indicazione utile sulle scelte operate dai due allenatori.

VIS PESARO TORRES: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per Roberto Stellone verso la diretta Vis Pesaro Torres ci sono poche certezze, soprattutto nel reparto offensivo: Nicastro è favorito ma Giovannini rischia il posto sulla pressione di Sulayman Jallow e Pio Stabile, alle loro spalle ecco Di Paola nel ruolo di trequartista con un centrocampo nel quale Paganini e Pucciarelli dovrebbero essere i centrali, a destra conferma per Vezzoni con Tavernaro che rimane favorito su Ascione a sinistra, poi in difesa possono tornare utili Davide Bove e Di Renzo per Beghetto e Ceccacci, dovrebbe esserci Tonucci con Pozzi che andrà invece in porta.

Michele Pazienza ha forse le ore contate, intanto se la gioca con il 3-4-1-2 nel quale Fabriani, Antonelli e Mercadante sono i difensori con Zaccagno in porta, in mezzo al campo Michele Carboni ha una possibilità per fare tandem con Brentan e possono cambiare entrambi i laterali, quasi certo che Zambataro sarà a destra mentre sull’altro lato del campo Dumani può scalzare Scheffler Bracco. Anche qui abbiamo un giocatore che fluttua tra le linee che dovrebbe essere sempre Starita; Antonino Musso rimane il favorito per giocare davanti, ma con lui in luogo di Di Stefano stavolta potrebbe esserci Adama Diakité, in questo senso in vantaggio su Lunghi e Bonin.

PRONOSTICO E QUOTE VIS PESARO TORRES

Cosa ci dicono le quote che la Snai ha emesso sulla diretta Vis Pesaro Torres? La squadra favorita è quella di casa, infatti il segno 1 per la sua vittoria vale 2,00 volte quello che avrete pensato di investire mentre il segno 2, che regola il successo esterno degli isolani, porta in dote una vincita che equivale a 3,35 volte quanto messo sul tavolo, infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, prevede una quota corrispondente a 3,20 volte la posta in palio.