Diretta Vis Pesaro Triestina/ Streaming video tv: la classifica piange (Serie C)

Vis Pesaro Triestina, diretta da Di Graci, si disputa domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Benelli di Pesaro. Dopo un momento positivo, la Vis Pesaro sta vivendo giorni difficili con due sconfitte consecutive contro Ravenna e Padova, alle quali ha fatto seguito però un punto prezioso conquistato dai marchigiani sul campo del Vicenza, un pari a reti bianche in casa di una formazione con dichiarate ambizioni di alta classifica. La Triestina è riuscita invece a rialzare la testa dopo il cambio di allenatore, vincendo 3-0 contro l’Arzignano grazie a una doppietta di Costantino e un gol di Gomez che hanno rilanciato gli alabardati. La classifica ancora piange, considerando anche le aspettative per una squadra comunque chiamata a confermarsi dopo la finale play off conquistata nella scorsa stagione, ma l’ultima prova è stata sicuramente incoraggiante per i giuliani.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE VIS PESARO TRIESTINA

La diretta tv di Vis Pesaro Triestina non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO TRIESTINA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Vis Pesaro Triestina, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Benelli di Pesaro, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C. 3-5-2 per la Vis Pesaro allenata da Simone Pavan in campo con: Golubovic; Gennari, Lelj, Farabegoli; Pedrelli, Rubbo, Paoli, Ejjaki, Misin; Voltan, Grandolfo. 4-4-2 per la Triestina guidata in panchina da Nicola Princivalli, schierata con: Matosevic; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Giorico, Paulinho, Mensah; Costantino, Granoche.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Vis Pesaro Triestina, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella alabardata: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2.85 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2.50 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.00 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato 1.75.



