Diretta Vis Pesaro Triestina/ Streaming video tv: marchigiani in difficoltà (Serie C)

Vis Pesaro Triestina sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci: alle ore 18:30 di mercoledì 21 ottobre si gioca questa partita al Tonino Benelli, valida per la 6^ giornata nel girone B della Serie C 2020-2021. Sono in ritardo i marchigiani, che finora hanno vinto una sola volta: bloccati lo scorso sabato dalla Virtus Verona, restano nelle zone basse della classifica e sperano ora in un successo che li risollevi, portandoli verso quella zona playoff che potrebbe esser e contemplata una volta ottenuta la salvezza. La Triestina invece aspira alla promozione, ma deve risolvere ancora qualcosa; intanto non ha mai pareggiato e, battendo il Ravenna nell’ultima giornata, si è portata a ridosso delle prime in una graduatoria che per forza di cose è ancora parecchio equilibrata. Non resta quindi che vedere come andranno le cose nella diretta di Vis Pesaro Triestina; aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

VIS PESARO TRIESTINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Triestina non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo, l’appuntamento con le partite di Serie C – ad eccezione del posticipo serale – sono affidate in esclusiva al portale Eleven Sports, che ormai da anni le manda in onda integralmente. Accedendo al portale, decidendo se abbonarvi o acquistare il singolo evento, potrete dunque assistere a questo match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO TRIESTINA

Nelle probabili formazioni di Vis Pesaro Triestina scopriamo il 3-4-1-2 di Giuseppe Galderisi: marchigiani schierati con Brignani, Stramaccioni e Gennari a protezione del portiere Bastianello, sulle corsie laterali occhio a Giraudo per la sinistra e De Feo che, a destra, spingerebbe di più rispetto a Eleuteri che può prendersi un turno di riposo; Pezzi e Gelonese in mezzo, Flavio Lazzari possibile trequartista a supporto della coppia offensiva nella quale Ngissah Bismark può affiancare Marcheggiani, sostituendo Cannavò. La Triestina di Carmine Gautieri è in campo con un 4-3-3 nel quale Litteri sarà confermato in qualità di centravanti (dopo la doppietta di sabato), ai suoi lati Mensah potrebbe tornare titolare ma Sarno e Guido Gomez restano concorrenti validissimi. A centrocampo dovrebbero essere confermati Giuseppe Rizzo e Calvano come supporto del regista Lodi, in mezzo alla difesa Lambrughi può tornare titolare scalzando Capela e mettendosi al fianco di Ligi, con Rapisarda e Lorenzo Filippini (o il solito Brivio) da terzini, il portiere sarà Offredi.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono per un pronostico Vis Pesaro Triestina. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,30 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, per la vittoria degli ospiti. Dovrete giocare il segno X per l’eventualità del pareggio, e in questo caso andreste a guadagnare una somma che ammonta a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



