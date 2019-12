Diretta Viterbese Avellino/ Streaming video tv: gli irpini per la rinascita (Serie C)

La diretta di Viterbese Avellino va in scena alle ore 17:30 di oggi, domenica 1 dicembre 2019, per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone C. Un incontro molto delicato sia per i padroni di casa alle prese con una strenua lotta per restare nella zona che per la stessa formazione ospite alla ricerca di punti pesanti per potersi fidare fuori dalla lotta per non ritrovarsi all’interno della pericolosa zona playout. Fino a questo momento del campionato la Viterbese raccolto 21 punti nel 16 gare disputate grazie a 6 vittorie 3 pareggi e 7 sconfitte mentre l’Avellino nel medesimo numero di incontri disputati ha saputo portare a casa 17 punti grazie a 5 vittorie 2 pareggi e 9 sconfitte. Andando ad analizzare i numeri delle due formazioni Per quanto riguarda il cammino interno la Viterbese ha fatto abbastanza bene con 5 vittorie un pareggio e due sconfitte mentre l’Avellino fuori casa non è del tutto una formazione sempre affrontare con 9 punti su 21 a disposizione anche se nelle ultime 5 partite ha subito ben quattro sconfitte. Insomma ci sono tutte le premesse adatte per poter assistere ad un match combattuto e magari emozionante.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE AVELLINO

Per quanto concerne le probabili formazioni di Viterbese Avellino i padroni di casa della Viterbese dovrebbero discorsi sul terreno di gioco con Lo schieramento che prevede davanti all’estremo difensore Pini una difesa a 3 guidata sapientemente da Markic, con Atanasov sul centro destra e Baschirotto sul centro sinistra. Il centrocampo invece si andrà a disporre a 5 con De Giorgi a fungere da esterno destro mentre Errico dalla parte sinistra. In mediana ci dovrebbe essere Sibilia davanti alla difesa anche per organizzare meglio il gioco con berrea sul centrodestra e Bensaja sul centro sinistra. In avanti il partner di Tounkara dovrebbe essere con ogni probabilità Bezziccheri. L’Avellino potrebbe rispondere confermando il suo ormai consueto schieramento che prevede la difesa a tre con Laezza, Morero e Illanes Minucci davanti all’estremo difensore Tonti. Sulla fascia destra ci sarà il croato Celjak, a sinistra invece dovrà spingere Parisi con nel mezzo De Marco e Di Paolantonio. In avanti si dovrebbe ancora prevedere la conferma di un tridente piuttosto interessante è composto da Charpentier al centro, Micovski sulla sinistra e Karic sulla fascia destra.

CHIAVE TATTICA E COPERTURA TELEVISIVA

La sfida Viterbese Avellino ci parla di due squadre che in ragione del rispettivo schieramento tattico non sono attrezzate per poter attendere il rispettivo avversario magari operai in contropiede. Questo significa che sia da una parte che dall’altra si potrebbero trovare quegli spazi ideali per poter rendere l’incontro davvero divertente ed interessante. Tuttavia l’Avellino dovrebbe avere un maggiore predominio per quanto riguarda le corsie laterali anche in funzione di più uomini schierati mentre i padroni di casa potrebbero avere la meglio nella zona di metà campo e quindi proteggere al meglio la zona difensiva nel mezzo. Non sottovalutare anche le palle ferme che spesso e volentieri hanno permesso di sbloccare una partita piuttosto complicato. La partita che vede la Viterbese sfidare l’Avellino di Eziolino Capuano potrà essere seguita grazie al servizio offerto dalla piattaforma Eleven Sport che prevede il pagamento di un abbonamento che può essere sia annuale e mensile.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda invece le quote previste per Viterbese Avellino dalle principali agenzie operanti nel settore ed in particolar modo della Snai la partita tra la Viterbese e l’Avellino vede in maniera abbastanza decisa favoriti i padroni di casa che vantano una quota pari ad 1,83. Per quanto concerne il pareggio invece la quota si attesta intorno alla 3,40 mentre in caso di possibile Vittoria da parte della Formazione Campana si avrebbe diritto ad una quota pari a 4,00.



