DIRETTA/ Viterbese Bari (risultato 1-0) streaming video tv: Bunino vicino a raddoppio

DIRETTA VITERBESE BARI (1-0): BUNINO SFIORA IL GOL DEL RADDOPPIO!

Il secondo tempo della sfida tra Viterbese e Bari si apre con gli stessi effettivi dei primi 45’ e con i pugliesi un po’ più intraprendenti per cercare di recuperare il gol di svantaggio: tuttavia la squadra di Vivarini anche in questo avvio si affida spesso a cross inconsistenti o ai lanci lunghi che sono facile preda della difesa gialloblu. Per avere la prima, vera occasione da gol bisogna attendere il 57’ anche se si tratta più che altro di una pericolosa incursione di Antenucci il cui pallone servito in mezzo non trova però compagni a concludere. Così attorno all’or di gioco il coach dei galletti opera i primi due cambi, inserendo Costa e D’Ursi in luogo di Perotta e Terrani al fine di cambiare l’inerzia di una sfida che si sta facendo complicata per gli ospiti. L’undici allenato da Calabro fino ad ora ha vita facile a gestire l’1-0 perché gli avversari sono spesso imprecisi in fase di impostazione, facilitando così le cose alla comunque attenta difesa laziale. Anzi al 66’ è Bunino ad andare vicino al gol del 2-0 ma Frattali gli dice di no. (agg. di R. G. Flore)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

GIALLOBLU AVANTI A FINE PRIMO TEMPO

Si è da poco concluso il primo tempo, allo stadio “Rocchi”, della sfida tra Viterbese e Bari coi laziali che per ora si confermano bestia nera dei biancorossi pugliesi che dopo aver perso all’andata in casa coi gialloblu sono sotto per 1-0 grazie al gol lampo di Bensaja (e che segnerebbe addirittura il primo KO della gestione Vivarini, subentrato a settembre a Cornacchini). Pugliesi in difficoltà in questi primi 45 minuti che ci hanno messo circa un quarto d’ora prima di riorganizzarsi e riversarsi nella metà campo avversaria. Al minuto 29 però Errico va vicino al raddoppio per la Viterbese ma la sua conclusione sorvola la porta difesa da Frattali: al 35’ la risposta dei biancorossi è affidata a Simeri ma anche lui pecca di precisione. Nel finale di tempo si registrano diversi cross da entrambe le parti ma senza portare veri pericoli e dopo ben quattro minuti di recupero il direttore di gara manda tutti quanti negli spogliatoi a bere il proverbiale tè caldo dell’intervallo. (agg. di R. G. Flore)

GOL LAMPO DI BENSAJA!

Allo stadio “Rocchi” di Viterbo va in scena questo pomeriggio uno degli incroci più interessanti del campionato di Serie C con la Viterbese di Antonio Calabro che riceve la visita della matricola ma anche corazzata candidata alla promozione Bari, allenata da Vincenvo Vivarini. E proprio all’andata i pugliesi vennero sorpresi in casa dai laziali, per uno dei loro pochi KO del girone: stesso copione oggi dato che passano solamente tre minuti e i gialloblu alla prima vampata offensiva: il merito è dell’esterno destro Bensaja che fa tutto da solo e da fuori area fulmina il numero uno biancorosso Frattali. 1-0 e Viterbese subito avanti! Colpito a freddo, il Bari non riesce a rispondere e nei primi 10’ subisce l’iniziativa dei padroni di casa: solo dopo, pian piano, grazie all’intraprendenza di Hamlili e Bianco, i pugliesi cominciano a tirare la testa fuori dal sacco. E al 19’, su un corner, un colpo di testa di Antenucci fa venire un brivido dalla difesa gialloblu senza che però nessuno riesca a spingere la sfera nel sacco. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, VIA!

Viterbese Bari ci terrà compagnia tra pochissimi minuti, giusto il tempo per scoprire le statistiche salienti delle due compagini del girone C nel campionato di Serie C 2019-2020 in corso, giunto alla ventunesima giornata. Per i padroni di casa laziali ecco 24 punti in classifica ottenuti grazie a sette vittorie, tre pareggi e nove sconfitte; cammino la cui differenza reti è pari a +1, perché la Viterbese Castrense ha segnato 27 gol incassandone invece 26. Sta facendo decisamente meglio la neopromossa di lusso Bari, che ha chiuso così un buonissimo girone d’andata: 39 punti con undici vittorie, sei pareggi e due sconfitte per la squadra del capoluogo pugliese, la cui differenza reti è pari a +20 a causa di ben 33 gol segnati e appena 13 invece sul groppone. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Viterbese Bari comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PRECEDENTI

Per la diretta di Serie C tra Viterbese e Bari, attesa per la 21^ giornata di campionato, è certo bene prendere in esame anche lo storico che interessa i due club, oggi protagonisti per il girone C. Dati alla mano però ci accorgiamo subito che tale scontro diretto non ha alle spalle una solida tradizione: anzi prima di questa stagione mai le due squadre si sono affrontate a viso aperto. L’unico precedente a cui possiamo fare affidamento oggi per la diretta tra Viterbese e Bari è dunque quello segnato nel turno di andata del Campionato di Serie C in corso e per la precisione alla seconda giornata. Allora al San Nicola ben ricordiamo del successo in trasferta dei gialloblu, col risultato di 3-1, firmato per gli ospiti da Tounkara e Bezziccheri: solo Antenucci andò a segno per i galletti. (agg Michela Colombo)

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Viterbese Bari, che sarà diretta dal signor Luca Zufferli, vale per la 21^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 12 gennaio, per il girone C. Gli etruschi ripartono dopo la vittoria in casa contro la Virtus Francavilla che ha permesso di interrompere una serie di 5 sconfitte consecutive in campionato, riportando la formazione gialloblu a +7 dalla zona play out. A inizio stagione la Viterbese sembrava in grado di puntare in alto e ad un posto stabile della zona play off, ma è mancata la giusta continuità di rendimento. Ora c’è da affrontare un Bari che con l’ultimo 3-0 rifilato alla Casertana ha mantenuto il secondo posto a braccetto con il Potenza a quota 39 punti, anche se la Reggina capolista è ancora ampiamente fuori portata a 49 punti. Per i biancorossi l’approccio al campionato era stato molto difficile ma è arrivato poi un netto cambio di marcia, con la squadra imbattuta dopo l’ultimo ko del 22 settembre scorso in casa della Virtus Francavilla. Da quella partita sono arrivate 9 vittorie e 5 pareggi per il sodalizio pugliese. All’andata la Viterbese ha espugnato lo stadio San Nicola con un perentorio 1-3 firmato dai gol di Tounkara (doppietta) e Bezziccheri.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE BARI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Viterbese Bari, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Rocchi di Viterbo, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Viterbese allenata da Calabro sarà schierata con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Vitali; Atanasov, Markic, Baschirotto; De Giorgi, De Falco, Sibilia, Errico, Urso; Pacilli, Volpe. Risponderà il Bari allenato da Vincenzo Vivarini con un 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Frattali; Berra, De Cesare, Sabbione, Perrotta; Hamlili, Bianco, Scavone; Terrani, Antenucci, Simeri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

