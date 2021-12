Diretta Viterbese Carrarese/ Streaming video tv: buon momento toscano (Serie C)

DIRETTA VITERBESE CARRARESE: PARTITA IMPORTANTE PER DUE!

Viterbese Carrarese sarà diretta dal signor Daniele Virgilio, e si gioca alle ore 14:30 di domenica 19 dicembre: presso lo stadio Enrico Rocchi le due squadre affrontano la 19^ giornata del campionato di Serie C 2021-2022, e dunque chiudono l’andata nel girone B. C’è necessità di vincere per la Viterbese che, reduce dal pareggio di Montevarchi, è rimasta all’ultimo posto in classifica e adesso sa bene di non poter più perdere tempo, la corsa per agganciare almeno i playout deve iniziare subito e non si possono fare altri passi falsi, soprattutto sul terreno di casa.

DIRETTA/ Lucchese Carrarese (risultato finale 0-0): niente gol nel derby toscano!

La Carrarese ha giocato mercoledì la prosecuzione a Lucca (l’intero secondo tempo): ha strappato un pareggio senza reti, seconda X consecutiva dopo aver fermato la corsa del Cesena terzo in classifica, e dunque tutto sommato un periodo positivo per la squadra di Antonio Di Natale. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Viterbese Carrarese; aspettando che la partita si giochi, noi proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Montevarchi Viterbese (risultato finale 0-0): solo un legno per parte

DIRETTA VITERBESE CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Carrarese non è una di quelle che per questa giornata di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Esiste come sempre l’alternativa, data dal portale Eleven Sports che da parecchi anni ormai è la casa della Serie C: tutti i match, anche quelli di Coppa Italia, sono forniti dalla piattaforma in diretta streaming video, ci si potrà abbonare al servizio oppure decidere di acquistare la singola partita, che salvo eccezioni ha un prezzo fissato che non varia.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CARRARESE

Riccardo Martinelli salta Viterbese Carrarese per squalifica: al centro della difesa, Francesco Punzi dovrebbe puntare su Marenco che affiancherà Dario D’Ambrosio, in porta ci sarà Daga mentre sulle corsie laterali agiranno Pavlev e Urso. A centrocampo poi la regia è come sempre affidata a Megelaitis; Adopo e uno tra Iuliano e Foglia giocheranno come mezzali, mentre davanti dovrebbero avere il posto confermato Volpicelli e Simonelli, con il centravanti Murilo che resta favorito ma viene comunque insidiato da Michele Volpi.

Diretta/ Carrarese Cesena (risultato finale 1-1): Mazzini salva gli apuani dal KO

Nella Carrarese, Vettorel ha scontato la squalifica già contro il Cesena: dunque torna in porta, ma nel frattempo il Giudice Sportivo ha fermato Battistella che, in campo mercoledì, sarà out e sostituito da Tunjov o Luci, che completeranno un centrocampo formato anche da Figoli e Pasciuti. Rota e Marino saranno i centrali difensivi con Semprini e Khailoti sulle corsie; Mazzarani dovrebbe giocare come trequartista, poi avremo D’Auria e Galligani a formare il tandem offensivo con Abdou Doumbia prima alternativa per Di Natale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Viterbese Carrarese, andiamo alla scoperta delle quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,40 volte la puntata, mentre l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – vi farebbe guadagnare 3,15 volte l’importo investito. Infine, il segno 2 per l’affermazione degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 2,85 volte quanto avrete scelto di mettere sul piatto con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA