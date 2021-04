Diretta/ Viterbese Casertana (Serie C) streaming video tv: posticipo play off

DIRETTA VITERBESE CASERTANA: PARTITA EQUILIBRATA

Viterbese Casertana, in diretta lunedì 12 aprile 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Un posticipo del lunedì che sembra un turno preliminare dei play off nel girone C. La Viterbese infatti è lontana 5 punti rispetto alla Casertana decima in classifica, che al momento occupa l’ultimo posto buono per la post season. Questo significa che vincendo gli etruschi rimetterebbero non solo sé stessi in corsa per i play off, ma anche Monopoli e Virtus Francavilla che li precedono di un punto.

In più, a +4 dalla Vibonese la Viterbese deve evitare di farsi risucchiare in zona play out in questo finale di campionato. Non sarà comunque di certo in vena di regali una Casertana che nell’ultima sfida disputata ha perso in casa contro il Palermo. I campani miravano soprattutto alla salvezza diretta, ma ormai da diverse settimane si sono insediati in zona play off e parteciparvi sarebbe una soddisfazione alla quale i rossoblu non vorrebbero dover rinunciare proprio in extremis.

DIRETTA VITERBESE CASERTANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Casertaa sarà garantita a tutti in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, in quanto si tratta del posticipo di Serie C del lunedì sera. Questo significa che la diretta streaming video raddoppia: al consueto appuntamento su Eleven Sports che trasmette tutte le partite di Serie C su abbonamento, sarà infatti disponibile per tutti il servizio offerto da Rai Play tramite sito e app. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CASERTANA

Le probabili formazioni della sfida tra Viterbese e Casertana presso lo stadio Enrico Rocchi. I padroni di casa allenati da Roberto Taurino scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Martinez; Calapai, Giosa, Claiton, Pinto; Dall’Oglio, Maldonado, Izco; Piccolo, Sarao, Reginaldo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Guidi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Avella; Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo, Del Grosso; Rosso, Varesanovic, Matese; Pacilli, Cuppone, Longo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Viterbese Casertana, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.55 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 2.80 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.05 volte quanto avrete deciso di puntare.



