Diretta/ Viterbese Catania (Serie C) streaming video tv: Tabù “Rocchi” per gli etnei

Viterbese Catania, in diretta dallo stadio Rocchi di Viterbo in programma domenica 13 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Gli etnei proveranno a rompere il tabù allo stadio Rocchi, dove non hanno mai vinto in partite ufficiali. Dal 2001 a oggi la Viterbese ha affrontato in 4 occasioni il Catania in casa in campionato ed ha sempre vinto, l’ultima volta il 26 gennaio scorso con un 2-0 firmato dai gol di Molinaro e Bensaja. Gli etruschi sono reduci dai due risultati probabilmente più importanti in questo loro inizio di stagione.

Prima lo spettacolare 3-3 nel recupero sul campo del Palermo, poi domenica scorsa il blitz in casa del Potenza, rimontando contro i lucani da 2-0 a 2-3 grazie a una doppietta di Mbende e un gol di Simonelli al 94′. 4 punti in trasferta che hanno allontanato i gialloblu dall’ultimo posto in classifica, facendoli risalire al quintultimo posto, a -1 dalla salvezza diretta. Il Catania è settimo in classifica a braccetto con la Turris, dopo 2 vittorie consecutive contro Avellino e Bisceglie i rossoazzurri hanno pareggiato in casa contro il fanalino di coda Cavese, perdendo così un’occasione per salire ancora in classifica.

DIRETTA VITERBESE CATANIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Catania sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CATANIA

Le probabili formazioni di Viterbese Catania, sfida che andrà in scena presso lo stadio Rocchi di Viterbo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Taurino con un 3-5-2: Daga; Baschirotto, Mbende, Markic; Bianchi, Bensaja, Bezziccheri, Salandria, Urso; Simonelli, Tounkara. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Raffaele schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Confente; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Piovanello, Welbeck, Biondi, Pinto; Pecorino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Viterbese e Catania queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.60.



