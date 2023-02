Diretta Viterbese Catanzaro/ Streaming video tv: sarà un testacoda (Serie C)

DIRETTA VITERBESE CATANZARO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Viterbese Catanzaro, in diretta dallo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 12 febbraio 2023, si gioca per la ventisettesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022-2023. Guardando la classifica, dovremmo concludere che la diretta di Viterbese Catanzaro non avrà storia: i padroni di casa sono ultimi a quota 18, e anche considerando i 20 punti sul campo (c’è un -2 di penalizzazione) il quadro del deludente rendimento della Viterbese naturalmente non cambia; lo scatenato Catanzaro ha invece addirittura 70 punti, la promozione è ad un passo e nel mirino dei calabresi ci potrebbero essere numerosi record.

Diretta/ Catanzaro Fidelis Andria (risultato finale 4-0): nessuno ferma la capolista!

Nella scorsa giornata, il Catanzaro ha rifilato un perentorio 4-0 alla Fidelis Andria, confermando una volta di più di essere nettamente il migliore attacco e la migliore difesa del gruppo, adesso affronta l’altro fanalino di coda, anche se dobbiamo evidenziare che la Viterbese ha dato un segnale di vitalità battendo per 2-0 il Monopoli. I laziali dunque sono vivi, ma onestamente la sfida di oggi sembra essere al di sopra delle loro possibilità: tutto andrà come previsto o potranno esserci sorprese nella diretta di Viterbese Catanzaro?

DIRETTA/ Latina Viterbese (risultato finale 1-0): derby deciso da Ganz

DIRETTA VITERBESE CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Viterbese Catanzaro sarà garantita sul canale satellitare Sky Sport 253, una possibilità che andrà quindi ad aggiungersi alla diretta streaming video di Viterbese Catanzaro, la quale sarà garantita dalla piattaforma Eleven Sports, come d’altronde per tutte le partite dell’intero campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CATANZARO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Viterbese Catanzaro. Per i padroni di casa allenati da mister Giovanni Lopez ipotizziamo un modulo 3-5-2 con questi possibili undici titolari: Bisogno in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Devetak, Monteagudo e Riggio; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Pavlev, Mbaye, Mastropietro, Mungo e Semenzato che potrebbero trovarvi posto da destra a sinistra; infine, Spolverini e Jallow sono i favoriti per formare la coppia d’attacco laziale.

Diretta/ Catanzaro Turris (risultato finale 1-0) streaming video tv: la decide Sounas

La risposta della capolista Catanzaro, allenata da mister Vincenzo Vivarini, dovrebbe concretizzarsi nello speculare modulo 3-5-2, con questi possibili titolari dal primo minuto: Scognamillo, Brighenti e Martinelli nella difesa a tre a protezione del portiere Fulignati; a centrocampo da destra a sinistra la linea a cinque formata da Brignola, Pontisso, Sounas, Verna e Vandeputte; infine, ecco il tandem d’attacco che dovrebbe vedere Curcio e Iemmello titolari per i calabresi.

PRONOSTICO E QUOTE

Scopriamo infine quale potrebbe essere il pronostico sulla diretta di Viterbese Catanzaro in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti calabresi sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 3,75 sul segno X naturalmente in caso di pareggio e fino a 7,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la Viterbese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA