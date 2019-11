Diretta Viterbese Cavese/ Streaming video tv: tre punti pesanti in palio (Serie C)

Viterbese Cavese, diretta dall’arbitro Antonino Costanza, è la partita in programma oggi, domenica 17 novembre 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 17,30. Oggi la 15^ giornata della Serie C ci offre per il girone C la diretta Viterbese Cavese, match che vedrà in campo due club davvero desiderosi di tornare a vincere. Sia i gialloblu che la formazione biancoblu infatti non hanno messo da parte grandi risultati e prestazioni negli ultimi turni del campionato e certo sono a caccia di punti per poter perseguire i proprio obbiettivi stagionali. Vediamo infatti bene che la Cavese sta lottando per mettersi il prima possibile in salvo: il pareggio ottenuto contro Catanzaro infatti non è stato ovviamente sufficiente per riparare agli ultimi KO incassati. Pure la squadra di mister Calabro (al suo esordio in panchina dopo l’esonero di Lopez) ha fame di punti: la sesta piazza nella classifica infatti non soddisfa a pieno le ambizioni della Viterbese, che pure deve porre rimedio alla sconfitta maturata nella precedente giornata contro il Monopoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Cavese non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

DIRETTA VITERBESE CAVESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Viterbese e Cavese, certo nella 15^ giornata della Serie C Calabro, fresco allenatore dei gialloblu non darà spazio e grandi novità e opterà per il già consolidato 3-5-2, che pure vedrà in attacco titolari ancora una volta Volpe e Tounkara. Sono poi ballottaggi aperti per il centrocampo a cinque della Viterbese, ma la prima ipotesi del tecnico vede in campo quest’oggi dal primo minuto Errico, De Falco, Besea, Bensaja e De Giorgi. Scelte poi già chiare per la difesa dei padroni di casa in questo turno, con Baschirotto, Atanasov e Zanoli disposti di fronte al numero 1 Vitali. Per la Cavese Campilongo invece darà spazio ancora al 4-4-2 dove in avanti Germinale e Russotto agiranno da titolari. Per la mediana dei biancoblu poi la prima scelta vede Matera e Castagna al centro e il duo Maza-Spaltro adibito ai lati. Sono poi maglie confermate in difesa con Nunziante, Favasuli, Rocchi e Polito: sarà Bisogno il titolare tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè si tratti di uno scontro tra due club un poco in crisi di risultati, il portale di scommesse snai non ha però alcun dubbio nel fissare il pronostico della diretta Viterbese Cavese. Ecco che già nell’1×2 il successo dei gialloblu è stato dato a 1,67, contro il più elevato 5,00 fissato per gli ospiti: il pareggio vale invece 3,50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA