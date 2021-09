Diretta Viterbese Cesena/ Streaming video tv: laziali in difficoltà (Serie C)

Viterbese Cesena, in diretta alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 19 settembre 2021, dallo Stadio Enrico Rocchi della città laziale, sarà una partita valida per la quarta giornata del girone B del campionato di Serie C 2021-2022. La classifica ci dice che la diretta di Viterbese Cesena metterà di fronte due formazioni che rischiano di avere già orizzonti differenti. I padroni di casa laziali hanno un solo punto in classifica, dunque la Viterbese ha già bisogno di risalire, mentre il Cesena con 5 punti è partito abbastanza meglio e adesso naturalmente punta a migliorare.

Diretta/ Olbia Viterbese (risultato finale 3-2): la decide un gol di Biancu all'85'!

Più nello specifico, la Viterbese allenata da Alessandro Dal Canto arriva dalla sconfitta per 3-2 ad Olbia al termine di una prestazione non del tutto da buttare ma che ha confermato la grande fragilità difensiva della Viterbese, che infatti finora ha incassato ben tre gol in ogni partita – e naturalmente non sempre si riesce a pareggiare 3-3 come contro la Fermana alla prima giornata. Il Cesena di mister William Viali invece ha pareggiato 0-0 contro l’Imolese settimana scorsa, un’occasione persa per lanciarsi verso l’alto dopo il precedente colpaccio a Lucca. Oggi i romagnoli ci riprovano, cosa succederà in Viterbese Cesena?

Diretta/ Cesena Imolese (risultato finale 0-0) impresa di Santopadre tra i pali!

DIRETTA VITERBESE CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Cesena sarà visibile su Sky Sport acquistando il singolo evento, una possibilità che si va ad aggiungere alla diretta streaming video che per tutte le partite di Serie C è garantita anche in questa stagione da Eleven Sports, su abbonamento o acquistando la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CESENA

Eccoci giunti al momento di scoprire le probabili formazioni di Viterbese Cesena. I padroni di casa potrebbero schierarsi con un modulo 4-3-1-2 con Daga in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Pavlev, D’Ambrosio, Van der Velden e Urso; a centrocampo dovrebbero trovare posto Calcagni, Megelaitis e Adopo; infine ecco in attacco Errico come trequartista alle spalle delle due punte Volpicelli e Murilo.

Diretta/ Lucchese Cesena (risultato finale 1-2) streaming video tv: la decide Candela

Per il Cesena ecco invece un modulo 4-4-2 con questi possibili titolari: Nardi in porta, davanti a lui la difesa a quattro con Candela, Mulè, Ciofi e Fabre da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo, in questo caso con Ilari, Ardizzone, Steffè e Zecca da destra a sinistra; infine Caturano e Bortolussi formeranno la coppia titolare in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Viterbese Cesena in base all’analisi dell’agenzia Snai. Si annuncia equilibrio, ma con i padroni di casa leggermente favoriti, il segno 1 dunque vale 2,35 volte la posta in palio, poi si sale di poco per le altre due opzioni dato che il segno X per il pareggio vale 3,05 e si arriva a 3,15 volte la posta in palio in caso di segno 2 per un colpaccio romagnolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA