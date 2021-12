Diretta/ Viterbese Fermana streaming video tv: fase di stallo (Serie C)

DIRETTA VITERBESE FERMANA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Viterbese Fermana, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Fase di stallo per entrambe le squadre, gli etruschi faticano a tornare alla vittoria e sono reduci da due pareggi consecutivi contro Montevarchi e Carrarese, entrambi senza reti. Viterbese sempre ultima in classifica, a -1 dal Grosseto penultimo ma senza vittoria dal match del 21 novembre scorso contro il Gubbio.

Per la Fermana sono invece tre le partite senza successo, dopo il ko in casa della Reggiana i marchigiani hanno pareggiato due partite di fila contro Olbia ed Entella. La Fermana resta a +1 dalla zona play out e dal quintultimo posto ma non riesce a trovare un cambio di passo deciso per veleggiare verso lidi più tranquilli di classifica. Al 12 ottobre 2003 risale l’ultimo precedente a Viterbo tra le due squadre, etruschi vincenti 3-1 sui marchigiani.

DIRETTA VITERBESE FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Fermana non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Fermana, match che andrà in scena all’Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Giuseppe Raffaele schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daga; Van Der Velden, Martinelli, D’Ambrosio; Megelaitis, Iuliano, Calcagni, Urso, Errico; Volpicelli, Volpe. La Fermana allenata da Giancarlo Riolfo risponderà con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ginestra; Alagna, Blondett, Sperotto; Rodio, Mbaye, Graziano, Mordini; Pannitteri, Bolsius; Cognigni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



