DIRETTA/ Viterbese Fermana video streaming tv: laziali avanti nei precedenti

DIRETTA VITERBESE FERMANA: I TESTA A TESTA

Prende il via tra poco la diretta di Viterbese Fermana, una partita che ci ha fatto compagnia nel corso della storia ma che non si giocava, prima di questa stagione, dal 2004. Viterbese Fermana ha aperto il girone B di Serie C, anche se sul campo dei marchigiani; in totale dal 2000 contiamo 11 incroci e la Fermana ha vinto soltanto due volte, ma settimana scorsa potrebbe aver colto il successo più importante visto che ora la Viterbese sarà costretta a replicare per salvarsi. I laziali dal canto loro hanno ottenuto tre vittorie; due di queste sono arrivate in casa, la più recente nell’ottobre 2003 quando le due squadre erano avversarie nel girone B di Serie C1 e i gol dei 3 punti erano arrivati con Omar Martinetti, Alessandro Frau (rigore) e Felice Evacuo, gol della Fermana con Andrea Bucchi.

Possiamo anche ricordare che all’Enrico Rocchi la partita della stagione regolare in questo campionato si è giocata tre giorni prima di Natale: era finita 0-0, un pareggio diametralmente opposto rispetto al 3-3 di fine agosto (al Recchioni, appunto) e soprattutto un risultato che oggi farebbe felice la Fermana, che nelle ultime quattro gare contro la Viterbese non ha mai perso e quindi anche su questo può contare per la corsa alla salvezza, che si decide oggi. (agg. di Claudio Franceschini)

VITERBESE FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Fermana dei Playout Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione della diretta Viterbes Fermana in streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LAZIALI COSTRETTI A VINCERE

Viterbese Fermana, sarà diretta dall’arbitro Federico Longo della sezione AIA di Paola. La gara in programma sabato 14 maggio alle ore 17:30, è valida per il ritorno dei Playout del girone B di Serie C. I padroni di casa hanno perso la gara di andata 0-1, e quindi sono costretti a vincere in quella odierna per conquistare la permanenza tra i professionisti. Alla squadra di Alessandro Dal Canto basterebbe un successo con un solo gol di vantaggio, grazie al miglior piazzamento in regular season.

La Fermana, ha conquistato un’importantissima vittoria nella gara disputata la scorsa settimana in casa. Alla compagine di Francesco Punzi basterà non perdere per centrare l’obiettivo salvezza, ma in caso di sconfitta sarebbe condannata alla retrocessione in Serie D, a prescindere dai gol realizzati. Negli spareggi non valgono infatti i gol realizzati in trasferta, e i marchigiani dovranno almeno pareggiare questa partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VITERBESE FERMANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Viterbese Fermana, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per il ritorno dei Playout del Girone B di Serie C. L’allenatore di casa, Alessandro Dal Canto, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-1-2. Questa la probabile formazione titolare della Viterbese: Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Megelaitis, Adopo, Urso; Mungo; Volpicelli, Polidori.

La Fermana, allenata da Francesco Punzi dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1. Ecco la probabile formazione titolare dei marchigiani, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella partita che si disputerà sul campo della Viterbese: Ginestra; Blondett, Urbinati, Scrosta; Alagna, Graziano, Mbaye, Rodio; Pannitteri, Frediani; Marchi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Viterbese Fermana dei Playout Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Viterbese, abbinata al segno 1, proposta a 2.15. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X è proposto a 3.25. Mentre il successo esterno della Fermana, con il segno 2 è quotato 2.35.











