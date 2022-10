Diretta/ Viterbese Foggia streaming video tv: etruschi per il sorpasso (Serie C)

DIRETTA VITERBESE FOGGIA: PARTITA COMBATTUTA!

Viterbese Foggia, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Etruschi chiamati al sorpasso proprio sui diretti avversari di turno, col Foggia appena fuori dalla zona play out a quota 11 punti rispetto ai 10 finora ottenuti dalla Viterbese quintultima e reduce da un pari senza reti sul campo del Picerno, con 7 punti conquistati dai gialloblu nelle ultime 4 partite disputate in campionato.

Il Foggia 7 punti li ha conquistati invece nelle ultime 3 partite, battendo in casa Crotone e Fidelis Andria e pareggiando sul campo della Juve Stabia, riuscendo a dare finalmente un segnale di riscossa dopo un avvio di campionato costellato di delusioni. Il 29 novembre 2020 il Foggia ha vinto di misura, 0-1, l’ultimo precedente di campionato disputato a Viterbo, con le due squadre che si sono affrontate in campionato complessivamente solo 4 volte, con 3 pareggi nelle altre sfide oltre alla già citata ultima vittoria dei Satanelli.

VITERBESE FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Viterbese Foggia, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Viterbese Foggia esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Foggia, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Giacomo Filippi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli, Santoni, Ricci, Monteagudo, Nasta, Megelaitis, Andreis, Semenzato, Mungo, Volpicelli, Marotta. Risponderà il Foggia allenato da Roberto Boscaglia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nobile; Garattoni, Malomo, Di Pasquale, Costa; Frigerio, Odjer, Di Noia; Peralta, D’Ursi; Vuthaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Viterbese Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











