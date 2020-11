Diretta Viterbese Foggia/ Streaming video tv: laziali in crisi (Serie C)

DIRETTA VITERBESE FOGGIA: I LAZIALI NON POSSONO FALLIRE

Viterbese Foggia, in diretta dallo stadio Enrico Rocchi della città laziale alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 29 novembre 2020, è in programma per la tredicesima giornata di Serie C nel girone C. Le due formazioni si presentano alla diretta di Viterbese Foggia in condizioni piuttosto diverse: i padroni di casa laziali arrivano infatti dalla sconfitta contro la Juve Stabia e più in generale da una prima parte di campionato davvero difficile, che ha portato alla Viterbese solamente 7 punti in classifica su dieci partite disputate, un andamento che logicamente porterebbe ai playout salvezza se la Viterbese non saprà migliorare nei prossimi mesi. Il Foggia invece ha giocato mercoledì e ha pareggiato contro la Vibonese il recupero che consolida la posizione dei pugliesi in zona playoff con 15 punti: anche per il Foggia l’inizio di stagione non è stato trionfale, ma sicuramente le prospettive sono già più intriganti. Oggi è l’occasione per un bel passo avanti, ma d’altro canto la Viterbese non può fallire ancora…

DIRETTA VITERBESE FOGGIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Foggia non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE FOGGIA

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Viterbese Foggia. Modulo 4-4-2 per i padroni di casa, che potremmo ipotizzare in campo con i seguenti undici titolari: Daga in porta, poi De Santis, Mbendè, Ferrani, Falbo, Baschirotto, Bezziccheri, De Falco, Sibilia, Rossi e Tounkara come principale riferimento in attacco per la Viterbese. I pugliesi sono invece reduci dall’impegno infrasettimanale e dunque potrebbe essere necessario un po’ di turnover per mister Marchionni, ma come modello teniamo per il Foggia il 3–5–2 con Fumagalli estremo difensore; davanti a lui Gavazzi, Anelli e Del Prete; a centrocampo Kalombo, Vitale, Salvi, Rocca e Di Jenno; in attacco la coppia composta da Curcio e D’Andrea.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Viterbese Foggia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: un pronostico che si annuncia incertissimo, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,45 mentre in caso di segno X oppure di segno 2 si sale ma non troppo, perché arriverebbe a 2,95, quotazione che accomuna il pareggio e un successo esterno del Foggia.



