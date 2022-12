Diretta/ Viterbese Giugliano streaming video tv: etruschi alla rincorsa (Serie C)

DIRETTA VITERBESE GIUGLIANO: IN EQUILIBRIO!

Viterbese Giugliano, in diretta venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie C. Etruschi alla rincorsa in classifica, capaci di raccogliere solamente 3 punti in altrettanti pareggi nelle ultime 8 sfide affrontate in campionato. Viterbese ancora in piena zona retrocessione e chiamata a dare una svolta al proprio cammino.

Il Giugliano dopo essersi insediato per diverso tempo al quarto posto nel girone C ha perso tre delle ultime cinque partite disputate in campionato, l’ultima in casa contro il Crotone secondo in classifica, entrando a far parte di un gruppo di squadre a 27 punti tra il quinto e l’ottavo posto in classifica. Il 2 novembre scorso le due squadre si sono già affrontate allo stadio Rocchi in Coppa Italia, vittoria per 2-1 della Viterbese nell’occasione.

VITERBESE GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Giugliano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE GIUGLIANO

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Giugliano, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Giacomo Filippi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli, Santoni, Ricci, Monteagudo, Nasta, Megelaitis, Andreis, Semenzato, Mungo, Volpicelli, Marotta. Risponderà il Giugliano allenato da Lello Di Napoli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sassi; Iglio, Biasiol, Zullo, Oyewale; Gladestony, Ceparano, De Rosa; Kyeremateng, Salvemini, Di Dio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VITERBESE GIUGLIANO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Viterbese Giugliano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Giugliano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











