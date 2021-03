DIRETTA/ Viterbese Juve Stabia video streaming tv: gli episodi precedenti sono 5

DIRETTA VITERBESE JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

Ha soltanto cinque episodi Viterbese Juve Stabia, e peraltro due sono anche lontani oltre 20 anni: bisogna infatti tornare al 1999-2000, sempre in Serie C, per trovare i primi incroci tra queste due squadre. Il bilancio ad ogni modo sorride in maniera netta alle Vespe: quattro vittorie a fronte di una sola sconfitta e dominio anche nei gol segnati, che sono 13 contro i 4 messi a segno dai laziali. L’unica vittoria della Viterbese è arrivata al Rocchi nell’aprile 2000, grazie alle reti di Emiliano Testini – doppietta – e Juan Turchi; dalla 13^ marcatura in campionato dell’attaccanteitalo-argentino sono trascorsi 283 minuti e la Viterbese non ha più segnato contro la Juve Stabia, che si è portata a casa gli ultimi tre incroci con un 10-0 nelle marcature. Un doppio poker nel campionato 2018-2019, facendo valere una superiorità che avrebbe portato a una promozione diretta senza discussioni, e il 2-0 dello scorso novembre; possiamo ricordare che nel gennaio di due anni fa la Juve Stabia ha ottenuto la sua unica vittoria sul campo della Viterbese, trovando i gol di Massimiliano Carletti, Badr El Ouazni autore di una doppietta e Luigi Viola, che aveva definitivamente chiuso i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VITERBESE JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Juve Stabia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

VITERBESE JUVE STABIA: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO!

Viterbese Juve Stabia, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Etruschi ora lontani 6 lunghezze dalla zona play out e a -3 dal decimo posto e dai play off. E’ logico che nella rincorsa di cui i gialloblu sono stati protagonisti negli ultimi mesi, oltre alla salvezza anche la post season possa essere messa nel mirino. L’ultimo pareggio in casa col Monopoli, datato 7 marzo, ha prolungato la serie positiva della Viterbese, ora arrivata a 4 partite di fila. Sarà necessario chiedere strada a una Juve Stabia che nell’ultimo weekend ha mantenuto il sesto posto a braccetto con il Foggia, in piena zona play off, dopo aver battuto con un poker in casa la Turris nel derby. Vittoria fondamentale che ha confermato come le Vespe possano potenzialmente dire la loro anche nella post season e che ha fatto seguito agli altri 4 gol che la Juve Stabia aveva rifilato al Palermo nell’ultima trasferta affrontata, a riprova di una condizione invidiabile in questa fase di fine inverno nel campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE JUVE STABIA

Le probabili formazioni della sfida tra Viterbese e Juve Stabia presso lo stadio Enrico Rocchi. I padroni di casa allenati da Roberto Taurino scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Daga; Baschirotto, Markic, Camilleri, Urso; Salandria, Bensaja, Adopo; Simonelli, Tounkara, Murilo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pasquale Padalino con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Lazzari; Mulè, Elizalde, Esposito; Garattoni, Scaccabarozzi, Vallocchia, Rizzo; Fantacci, Marotta, Orlando.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Viterbese e Juve Stabia, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.80 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.60 volte la posta scommessa.



