Diretta/ Viterbese Latina streaming video tv: sfida tutta laziale (Serie C)

DIRETTA VITERBESE LATINA: DERBY!

Viterbese Latina, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie C. Derby laziale tra due squadre già separate in classifica da 4 lunghezze. La Viterbese è reduce da un pareggio senza reti sul difficile campo della Juve Stabia, risultato sicuramente positivo ma gli etruschi sono ancora in attesa della loro prima vittoria in campionato.

Il Latina invece di successi ne ha già messi in archivio due, dopo il blitz in casa del Foggia all’esordio i pontini sono tornati al successo battendo 1-0 l’Avellino in casa nell’ultimo turno di campionato e compiendo un balzo in avanti significativo nella classifica del girone C. Viterbese e Latina si ritrovano di fronte allo stadio Rocchi dopo 17 anni, ultima sfida disputata il 18 settembre 2005 con un pareggio per 2-2 come risultato finale.

VITERBESE LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Latina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE LATINA

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Latina, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Giacomo Filippi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli, Santoni, Ricci, Monteagudo, Nasta, Megelaitis, Andreis, Semenzato, Mungo, Volpicelli, Marotta. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Cardinali, Esposito Ant., Giorgini, Amadio, Di Livio, Rosseti, Barberini, Carissoni, Esposito And., Fabrizi, Teraschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VITERBESE LATINA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Viterbese Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











