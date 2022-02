Diretta Viterbese Modena/ Streaming video tv: ospiti vogliono la vetta (Serie C)

DIRETTA VITERBESE MODENA: EMILIANI LANCIATI!

La diretta di Viterbese Modena andrà in scena domenica 20 febbraio 2022 a partire dalle ore 14.30: il match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie C – Girone B è quasi un testa-coda. I padroni di casa infatti militano nei bassifondi della classifica (attualmente al quartultimo posto con 24 punti al pari dell’Imolese) mentre gli ospiti condividono la vetta con la Reggiana a quota 62. In campo, da pronostico, ci dovrebbe essere dunque soltanto una squadra, ma in realtà tutto potrebbe accadere, data la posta in palio.

La Viterbese, d’altronde, è in fiducia: nel turno infrasettimanale ha conquistato una vittoria nello scontro diretto contro il Grosseto, che gli ha permesso di compiere un balzo in avanti verso la salvezza. L’avversario questa volta sarà di calibro molto più ampio, ma i padroni di casa hanno l’obbligo quantomeno di provarci. Il Modena, da parte sua, non può perdere terreno se vuole puntare alla promozione diretta: il successo netto contro il Montevarchi maturato nello scorso turno lo dimostra.

DIRETTA VITERBESE MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoiese Carrarese, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in diretta in televisione, dato che Sky Sport l’ha inserita nel suo palinsesto: gli abbonati potranno collegarsi al canale Sky Sport 258 del satellitare o alla piattaforma streaming Sky Go per usufruire della visione. I tifosi che non dispongono di un accordo con tale emittente, comunque, potranno ugualmente seguire la sfida del girone B usufruendo, esclusivamente in streaming, del proprio abbonamento alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione. Il match sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di accordo sottoscritto.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE MODENA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Viterbese Modena, i due allenatori dovranno fare i conti con qualche assenza per parte. I padroni di casa sono ancora costretti a rinunciare allo squalificato Murilo. Per il resto il tecnico Punzi dovrebbe schierare il consueto 3-5-2: Fumagalli; Ricci, D’Ambrosio, Martinelli; Pavlev, Mungo, Iuliano, Megelaitis, Urso; Volpicelli, Bianchimano. Gli ospiti invece ritroveranno Armellino, reduce da squalifica. Questo il possibile 4-3-2-1 di mister Tesser: Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Gerli, Scarsella, Armellino; Giovannini, Tremolada; Ogunseye.

QUOTE VITERBESE MODENA

Andiamo infine a vedere le quote di Viterbese Modena offerte dall’agenzia di scommesse Snai: i pronostici, come anticipato, sono a favore degli ospiti. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1, infatti, è fissata a 4,00. Il successo degli emiliani con il segno 2, invece, è quotato 1,90. Il pari, con in segno X, infine, si trova a 3,25.



