Diretta/ Viterbese Monopoli (Serie C) streaming video e tv: etruschi in ascesa

Viterbese Monopoli, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Etruschi in ascesa in un momento molto positivo per la loro stagione. Nello scorso weekend i gialloblu hanno ottenuto una vittoria molto importante contro il Palermo, anche dal punto di vista del prestigio, mentre nel turno infrasettimanale sono riusciti a pareggiare nella trasferta sul campo di una Paganese affamata di punti salvezza. Il Monopoli dopo 2 vittorie consecutive è stato invece costretto a frenare mercoledì scorso contro il Bisceglie: una terza vittoria consecutiva avrebbe rilanciato i Gabbiani verso la zona play off, è arrivato invece un pari che ha lasciato il Monopoli a 2 lunghezze di distanza dalla Viterbese, che a sua volta insegue al momento a 3 lunghezze di distanza la Casertana decima e la zona play off.

DIRETTA VITERBESE MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Monopoli è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE MONOPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Viterbese e Monopoli presso lo stadio Enrico Rocchi. I padroni di casa allenati da Roberto Taurino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Besea, Bezziccheri, Bensaja, Salandria; Rossi, Tounkara. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Beppe Scienza con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Satalino; Riggio, Bizzotto, Nicoletti; Zambataro, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Guiebre; Starita, Bunino.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Viterbese e Monopoli, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

