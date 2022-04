Diretta/ Viterbese Montevarchi streaming video tv: Etruschi all’assalto (Serie C)

DIRETTA VITERBESE MONTEVARCHI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Viterbese Montevarchi, in diretta giovedì 14 aprile 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Etruschi all’assalto per giocarsi le residue speranze di evitare i play out. La formazione gialloblu dopo l’ultima sconfitta contro l’Entella ha frenato nella sua rimonta e dovrà sperare, oltre a battere i toscani, in una contemporanea sconfitta dell’Olbia a Fermo.

Il Montevarchi con l’esaltante vittoria per 4-0 contro il Cesena ha compiuto un passo forse decisivo per tirarsi fuori dalla bagarre dei play out, con un pareggio la salvezza sarebbe pressoché certa anche se una sconfitta, con una combinazione sfavorevole di altri risultati, potrebbe portare i ragazzi di Malotti a vivere un’ultima giornata agitata. All’andata pari senza reti tra Montevarchi e Viterbese, toscani vincenti 0-4 nell’ultimo precedente allo stadio Rocchi datato 31 ottobre 2004.

DIRETTA VITERBESE MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE MONTEVARCHI

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Iuliano, Calcagni; Volpicelli, Polidori, Mungo. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Rinaldi; Achy, Chiesa, Senzamici; Lischi, Intinacelli, Carpani, Nannelli; Mercati; Barranca, Sorrentino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Viterbese Montevarchi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











