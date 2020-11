Diretta Viterbese Paganese/ Streaming video tv: già sfida salvezza? (Serie C)

DIRETTA VITERBESE PAGANESE: APPAIATI IN CLASSIFICA

Viterbese Paganese, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 novembre 2020, si gioca presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo per la nona giornata del girone C della Serie C. Uno sguardo alla classifica ci fa capire subito che la diretta di Viterbese Paganese sembra già una sfida salvezza, dal momento che laziali e campani sono appaiati a quota 6 punti, posizione che risulta essere piuttosto scomoda nonostante una partita da recuperare almeno per la Viterbese, che infatti domenica scorsa nomn è scesa in campo contro il Palermo e vanta di conseguenza il pareggio sul campo della Vibonese di due settimana fa come ultimo impegno ufficiale. La situazione comunque non è esaltante per la Viterbese e lo è ancora meno per la Paganese, che ha gli stessi punti pur essendo a piene partite, l’ultima delle quali persa in casa contro il Teramo. Ecco perché la posta in palio è delicatissima: tutto sommato la classifica è ancora molto corta e basta poco per risalire la corrente, chi però dovesse perdere si ritroverebbe nei guai…

DIRETTA VITERBESE PAGANESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Paganese non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PAGANESE

Vediamo ora cosa ci possono dire le probabili formazioni di Viterbese Paganese. Per i pasdroni di casa potremmo disegnare un 3-5-2 con Daga in porta; difesa a tre formata da Mbende, Ferrani e Baschirotto; nel folto centrocampo a cinque invece potremmo vedere titolari Bezziccheri, Salandria, De Falco, Sibilia e De Santis, infine Rossi e Tounkara per comporre la coppia d’attacco della Viterbese. Dall’altra parte, ecco che la Paganese potrebbe proporre uno speculare 3-5-2 con Bovenzi in porta; retroguardia a tre formata da Cigagna, Schiavino e Sirignano; a centrocampo ecco la linea composta da Mattia, Gaeta, Bonavolontà, Onescu e Squillace; infine Scarpa e Guadagni come possibili titolari nella coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Viterbese Paganese secondo le quote dell’agenzia Snai, che vede favoriti i padroni di casa. Il segno 1 infatti è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Paganese.



