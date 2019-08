Diretta Viterbese Paganese/ Streaming video tv: gialloblu favoriti in casa (Serie C)

Viterbese Paganese, diretta dall’arbitro Francesco Corso, è la partita di Serie C in programma oggi domenica 25 agosto 2019 tra le mura dell’Enrico Rocchi: fischio d’inizio fissato per le ore 18.30. La prima giornata del girone C del terzo campionato italiano ci propone con la diretta Viterbese Paganese un incontro di sicuro interesse: in campo infatti avremo i gialloblu che l’anno scorso hanno pur tentato di accaparrarsi la promozione tramite i play off, ma che quest’anno sono partiti col piede sbagliato, considerata la rapida eliminazione in Coppa Italia per opera del Piacenza. Di contro ecco la Paganese di Mister Erra, che ha fatto vedere cose interessanti nei primi turni della Coppa Italia di Serie C, ma che ha ottenuto un posto in campionato solo in seguito di ripescaggio per completamento organici, essendo stata retrocessa a fine stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Paganese non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA VITERBESE PAGANESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Viterbese e Paganese, il tecnico gialloblu Calabro dovrebbe confermare lo stesso 11 che abbiamo visto in campo solo pochi giorni fa contro il Piacenza nella Coppa Italia. Ecco quindi che sarà il 3-5-2 il modulo di base della Viterbese, che punterà ancora su Pini tra i pali e il terzetto Marinelli-Markic-Ricci in difesa. Dovrebbe quindi esserci spazio dal primo minuto per Antezza, Covarelli e Del Prete per il centro della mediana, com Bezziccheri e Baschirotto ai lati: in attacco non mancheranno Svidercoschi e Molinaro. Per le probabili formazioni della sfida di questo pomeriggio, Erra pure dovrebbe schierare i suoi secondo il 3-5-2, con Campani tra i pali. Vedremo quindi per gli azzurro stellati Sbanpato, Mattia e Schiavino in difesa, mentre per la mediana scalpitano dal primo minuto i centrali Capece, Gaeta e Bonavolontà: toccherà a Ferri e Carotenuto agire in corsia. Per le due punte ecco invece dal primo minuto Diop e Alberti.

QUOTE E SCOMMESSE

Alla vigilia del fischio d’inizio il portale di scommesse snai non ha alcun dubbio nel consegnare il favore del pronostico ai padroni di casa gialloblù. Ecco quindi che per l’1×2 il successo della Viterbese è stato fissato a 1.75, contro il più elevato 4.50 dato alla vittoria della Paganese: il pareggio vale invece a 3.45.



