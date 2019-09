Diretta Viterbese Picerno/ Streaming video tv: padroni di casa favoriti? (serie C)

La diretta Viterbese Picerno si gioca domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Rocchi di Viterbo I gialloblu hanno iniziato col botto la loro stagione, piegando prima la Paganese in casa e poi il Bari in trasferta. E’ stato soprattutto l’1-3 allo stadio San Nicola a fare sensazione, con gli etruschi che hanno trovato nell’ex Lazio Mamadou Tounkara, autore di 3 gol in 2 partite, un terminale offensivo formidabile. Vittoria di prestigio in Puglia e punteggio pieno in classifica, ma la Viterbese dovrà guardarsi da un Picerno che, dopo essere partito con un pari in casa della Cavese, ha ottenuto la sua prima storica vittoria di sempre tra i professionisti piegando 2-1 il Rieti. Gol realizzati entrambi nella ripresa da Kosovan e Bertolo e per il piccolo club in provincia di Potenza è arrivata la gioia del primo successo sul palcoscenico della Serie C.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viterbese-Picerno, domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PICERNO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Viterbese-Picerno, domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Rocchi. I padroni di casa etruschi allenati da Lopez schiereranno un 3-5-2 con Vitali; Baschirotto, Atanasov, Markic; De Giorgi, Errico, Antezza, Bezziccheri, Molinaro; Volpe, Tounkara. Risponderà il Picerno di Giacomarro schierato con un 3-5-2 e questo undici titolare: Pane; Fontana, Pitarresi, Bertolo, Santaniello, Kosova, Lorenzini, Sparacello, Calamai, Guerra, Vrdoljak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Viterbese favorita per la conquista dei tre punti contro il Picerno. Vittoria interna proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio viene quotato 3.50 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 4.50. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.67, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05.



