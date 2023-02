Diretta/ Viterbese Picerno video streaming tv: squadre in salute (Serie C)

DIRETTA VITERBESE PICERNO: I GIALLOBLÙ OSPITANO I SESTI IN CLASSIFICA

La diretta Viterbese Picerno, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:30, racconta di due squadre che stanno passando un ottimo momento. Il Picerno è sesto in classifica e le tre vittorie nelle ultime cinque hanno dato una grossa scossa all’ambiente, soprattutto il recente successo contro il Latina per 1-0. La Viterbese, nonostante il penultimo posto, è tra le squadre più in forma del campionato come testimoniano i tre successi di fila tra cui l’incredibile successo con il Catanzaro, fino a quel momento imbattuto.

Diretta/ Picerno Latina (risultato finale 1-0) streaming video tv: decide Golfo!

La Viterbese in casa ha il secondo peggior rendimento del campionato, dietro solo alla Turris, con 16 punti in 14 partite, anche se la situazione è migliorata nell’ultimo periodo. Il Picerno in trasferta non vanta una situazione meravigliosa come testimoniano le sole tre vittorie in quindici partite, anche se i sei pareggi hanno leggermente riequilibrato.

DIRETTA/ Avellino Viterbese (risultato finale 0-2): tris di vittorie per i tusci!

VITERBESE PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Viterbese Picerno sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma che mostra le sfide di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di un abbonamento altrimenti dovrà obbligatoriamente sottoscriversi. Le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Viterbese Picerno in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

Diretta/ Potenza Picerno (risultato finale 2-2): Kouda completa la rimonta ospite!

VITERBESE PICERNO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Picerno con i laziali che scenderanno sul terreno di gioco con il 3-5-2. In porta Bisogno, difesa a tre con Ricci, Riggio e Monteagudo. Sugli esterni Pavlev e Marotta, reduce dalla doppietta decisiva con l’Avellino, mentre a centrocampo Megelaitis, Mungo e Devetak. In attacco Jallow-Mastropietro.

Il Picerno risponde con il 4-2-3-1: Rossi tra i pali, retroguardia composta da Guerra, Ferrani, Gonnelli e Pagliai. In mediana De Cristofaro-De Ciancio, trequarti invece composta da Golfo (in gol nell’1-0 col Latina), Albadoro e Ceccarelli. Unica punta Santarcangelo che avrà il compito di finalizzare quanto di buono costruito alle sue spalle.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote di Viterbese Picerno mostrano come favorita la squadra di casa, seppur di poco. Secondo Snai, il successo dei laziali è a 2.50 mentre la vittoria ospite a 2.85. Leggermente più alta la X che si trova a 2.90.

Il segno Gol lo troviamo a 2.10 mentre l’esito opposto a 1.63, discorso relativo all’Over 2.5 è pari a 2.60 mentre l’Under è offerto a 1.42.











© RIPRODUZIONE RISERVATA