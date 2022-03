Diretta/ Viterbese Pistoiese streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA VITERBESE PISTOIESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Viterbese Pistoiese, in diretta martedì 15 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Scontro salvezza con le due squadre distanti solo una lunghezza in zona play out nel girone B, quartultima a 28 punti la Pistoiese, una lunghezza indietro la Viterbese a quota 27 a braccetto con l’Imolese. Etruschi reduci da un pareggio per 2-2 in casa dell’Ancona Matelica, con la salvezza diretta che resta ancora lontana.

La Pistoiese ha invece perso in casa contro il Cesena, interrompendo un momento di ripresa e restando a -5 dalla coppia composta da Teramo e Fermana. Nel match d’andata Orange vincenti con il punteggio di 2-1 sulla Viterbese, l’ultimo match tra le due squadre disputato allo stadio Enrico Rocchi datato 12 novembre 2017, allora il confronto si risolse con un pareggio con il punteggio di 1-1.

La diretta tv di Viterbese Pistoiese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PISTOIESE

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Pistoiese, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Francesco Punzi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli, Ricci; Calcagni, Iuliano, Megelaitis; Volpicelli, Bianchimano, Murilo. Risponderà la Pistoiese allenata da Marco Alessandrini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Crespi; Pertica, Sottini, Moretti; Mezzoni, Castellano, Romano, Tempesti, Martina; Stijepovic, Vano.

DIRETTA VITERBESE PISTOIESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Pistoiese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Viterbese Pistoiese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Pistoiese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

