Diretta/ Viterbese Pontedera, streaming video tv: al top (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA VITERBESE PONTEDERA: SQUADRE IN GRANDE CONDIZIONE!

Viterbese Pontedera, in diretta mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Due squadre che vivono momenti diversi: i padroni di casa reduci dall’esonero del tecnico, gli ospiti dall’ottimo pareggio esterno contro la Reggiana.

La Viterbese arriva a questo appuntamento dopo le vittorie ottenute per 2-0 contro il San Donato Tavernelle e per 2-1 contro il Calcio Giugliano. Ottimo percorso anche per il Pontedera, che ha ottenuto due super vittorie tra trentaduesimi e sedicesimi: 0-1 contro il Siena e 0-1 contro la Reggiana.

VITERBESE PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Vicenza sarà disponibile su Eleven Sports, che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. Per seguire il match sarà sufficiente collegarsi al sito internet o all’applicazione: ricordiamo che Eleven Spors è disponibile via abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet oppure collegandosi via pc.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PONTEDERA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Viterbese Pontedera. Partiamo dalla formazione laziale, in campo con il 3-5-2: Fumagalli, Semenzato, Ricci, Monteagudo, Nesta, Megelaitis, Andreis, Mungo, Rodio, Polidori, Volpicelli. Passiamo adesso alla compagine toscana, schierata con il 3-4-1-2: Siano, Shiba, Espeche, Martinelli, Somma, Ladinetti, Catanese, Aurelio, Benedetti, Petrovic, Nicastro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Viterbese leggermente favorita sul Pontedera secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie all’agenzia Goldbet: la vittoria della Viterbese è a 2,30, il pareggio è quotato 3,05, mentre il successo del Pontedera è a 3,05. Si profila una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,25. Ben più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,89 e 1,75.

