Diretta/ Viterbese Reggiana streaming video e tv. Etruschi in rimonta (Serie C)

DIRETTA VITERBESE REGGIANA: OSPITI FAVORITI!

Viterbese Reggiana, in diretta domenica 3 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Etruschi in rimonta dopo le ultime due vittorie consecutive, entrambe in trasferta contro Pontedera e Gubbio. 6 punti che hanno riportato la formazione gialloblu al quintultimo posto, a -4 dalla salvezza diretta che sembrava lontanissima fino a poche settimane fa.

La Reggiana però deve mantenere accesa la speranza della promozione diretta in Serie B. Dopo diversi alti e bassi i granata sono scivolati di nuovo a 5 punti di distanza dal Modena capolista, servirebbe un’impresa in queste ultime quattro giornate per ribaltare la situazione. Nel match d’andata pirotecnico pareggio per 3-3 al Mapei Stadium tra le due formazioni, il 13 aprile 2008 la Reggiana ha vinto di misura, col punteggio di 0-1, l’ultimo precedente disputato a Viterbo.

DIRETTA VITERBESE REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Reggiana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 259 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Federico Punzi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Iuliano, Calcagni; Volpicelli, Polidori, Mungo. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz, Contessa; Rossi, Cigarini, D’Angelo; Arrighini, Zamparo, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Viterbese Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











