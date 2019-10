Diretta Viterbese Rende/ Streaming video tv: calabresi ancora ultimi (Serie C)

Viterbese Rende, che sarà diretta dal signor Marco Acanfora e si gioca sabato 19 ottobre alle ore 18.30 presso lo stadio Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Dopo tre partite senza vittoria in campionato, domenica scorsa gli etruschi sono tornati a sorridere battendo di misura in casa il Bisceglie, 1-0 firmato da un gol di Errico nella ripresa. Vittoria importante che ha mantenuto i gialloblu al nono posto, ora la Viterbese cercherà continuità contro un Rende che con soli 2 punti ottenuti in 9 partite divide con il Rieti l’ultimo posto in classifica nel girone C. Calabresi battuti anche nell’ultimo impegno casalingo di campionato dalla Cavese, passata di misura con un gol di Germinale nei minuti conclusivi del match. Curiosamente, il Rende ha vinto la sua ultima partita ufficiale il 28 aprile scorso con un 1-3 proprio sul campo della Viterbese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Rende, sabato 19 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE RENDE

Le probabili formazioni di Viterbese Rende, sabato 19 ottobre alle ore 18.30 presso lo stadio Rocchi di Viterbo, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C. La Viterbese del tecnico Giovanni Lopez sarà schierata con un 3-5-2: Vitai; Atanasov, Milillo, Baschirotto; Bensaja, De Giorgi, Antezza, Bezziccheri, Errico; Pacilli, Volpe. Risponderà il Rende allenato da Tricarico schierato con un 4-3-3: Savelloni; Vitofrancesco, Germinio, Bruno, Origlio; Rossini, Collocolo, Blaze; Giannotti, Murati, Scimia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Viterbese Rende, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione etrusca. Vittoria interna quotata 1.95, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 3.80. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.05 e under 2.5 quotato invece 1.70.



