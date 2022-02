Diretta/ Viterbese Teramo streaming video tv: etruschi per la rimonta (Serie C)

DIRETTA VITERBESE TERAMO: PADRONI DI CASA IN STRISCIA POSITIVA

Viterbese Teramo, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. In casa della Vis Pesaro gli etruschi hanno messo in fila la loro seconda vittoria consecutiva e sono risaliti al terzultimo posto in classifica, a -3 dalla prospettiva di uscire dalla zona play out, con i risultati dei gialloblu che sono esponenzialmente migliorati nelle ultime settimane.

L’ultima vittoria in casa contro la Lucchese ha permesso invece al Teramo di portarsi a +2 dalla zona play out, anche gli abruzzesi sono rimasti invischiati in momenti difficili ma sono stati a loro volta capaci di opporre una reazione nelle ultime sfide. Nel match d’andata Teramo vincente di misura sulla Viterbese grazie a un gol di Cuccurullo, mentre la Viterbese ha vinto sempre 1-0 l’ultimo precedente allo stadio Rocchi, datato 17 gennaio 2021.

DIRETTA VITERBESE TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Teramo non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE TERAMO

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Teramo, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Francesco Punzi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli, D’Ambrosio, Ricci, Martinelli, Calcagno; Adopo, Megelaitis, Iuliano; Pavlev, Polidori, Volpicelli. Risponderà il Teramo allenato da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Mordini, Codromaz, Pinto, Hadziosmanoivc; De Grazia, Arrigoni, Viero; Bernardotto, Malotti, Rosso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Viterbese Teramo all’Enrico Rocchi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Teramo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



