Diretta Viterbese Teramo/ Streaming video tv: sfida aperta al Rocchi (Serie C)

DIRETTA VITERBESE TERAMO: SFIDA APERTA IN TERRA LAZIALE

Viterbese Teramo, in diretta dallo stadio Rocchi, è la partita in programma oggi, domenica 17 gennaio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. La 19^ giornata di Serie C, per il girone C ci offre con la diretta tra Viterbese e Teramo una sfida veramente bollente, dall’esito affatto scontato, a cui pure la formazione di Mister Taurino approda con la speranza di realizzare il colpaccio. La squadra di casa, nonostante una posizione in classifica affatto favorevole (è appena alla 15^ piazza alla vigilia della 19^ giornata di campionato), sta vivendo un momento abbastanza positivo di risultati: prima ancora del match interrotto con il Catanzaro per nebbia, i gialloblu avevano messo a tabella un sonoro successo sulla Casertana e un solido pareggio con la Virtus Francavilla. Due risultati e due prestazioni di peso, che potrebbero far sognare oggi la Viterbese, specie se ricordiamo che i rivali biancorossi sono in un momento di affanno.

Benché il Teramo sia fermo alla quarta posizione della classifica del girone C, pure i ragazzi di Paci stanno vivendo un momento di stallo, con un KO (col Bisceglie) e ben cinque pareggi nelle ultime sei giornate disputate. Di fatto i biancorossi non incassano i tre punti ancor da metà novembre: e non saranno oggi in campo in condizioni eccezionali. Vedremo che ci dirà la diretta tra Viterbese e Teramo: in ogni caso sarà match di grande intensità.

DIRETTA VITERBESE TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Teramo non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

LE PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE TERAMO

Per le probabili formazioni della diretta Viterbese Teramo, Mister Taurino non si discosterà dal classico 4-3-3, dove pure rivedremo parecchi nomi che hanno disputato almeno il primo tempo della sfida col Catanzaro, poi sospesa. Sicuramente questo pomeriggio non mancherà Rossi come prima punta come anche Bezziccheri e Simonelli che lo affiancheranno nel reparto offensivo. Per la mediana il punto di riferimento rimane Bensaja: al suo fianco pure si faranno avanti dal primo minuto Palermo e Salandria. In difesa pochi dubbi per lo schieramento gialloblu da porre davanti a Daga: Urso, Mbende, Markic e Baschirotto saranno titolari annunciati.

Per lo schieramento del Teramo invece via libera al 4-2-3-1 come modulo di partenza, dove pure sono sicuri della loro maglia da titolare Trasciani e Diakite al centro della difesa: al loro fianco non dovrebbero poi mancare Costa Ferreira e Tentardini per le corsie esterne. Per il centrocampo Paci dovrebbe dare spazio ancora una volta al duo composto da Arrigoni e Viero: sarà spazio per Bombagi (in rete contro l’Avellino poco giorni fa) come tre quartista, a supporto della prima punta Pinazuti e del duo Santoro-Ilari, usato sull’esterno.

QUOTE E PRONOSTICO

La sfida di oggi pomeriggio si annuncia come match incerto per i pronostici di Serie C: anche le quote dei portali di scommesse ci paiono abbastanza vicine. Prendendo in esame le quotazioni di Eurobet notiamo che per il 1×2 il successo oggi della Viterbese ha meritato la quota di 2.95, mentre la vittoria del Teramo è stata segnata a 2.50: per il pareggio ecco la valutazione di 2.90.

