Diretta/ Viterbese Turris (Serie C) streaming video tv: per cambiare marcia

DIRETTA VITERBESE TURRIS: PER RITROVARE LE STRADE PERDUTE!

Viterbese Turris, in diretta dallo stadio Rocchi di Viterbo, in programma mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. Due squadre a confronto chiamate a cambiare marcia. Vale per la Viterbese, che finora ha dovuto tenere botta ai tanti alti e bassi di una stagione contraddittoria, ma anche per la Turris che dopo essersi imposta come squadra rivelazione della prima parte della stagione ha dovuto fare i conti con un brusco calo. Gli etruschi sono reduci da una pesante sconfitta subita sul campo dell’Avellino, un 3-0 maturato tutto nel corso del secondo tempo: un ko che non ha permesso ai rossoneri di uscire dalla zona play out. La Turris ha incassato invece un 3-1 sul campo della Virtus Francavilla, seconda sconfitta consecutiva per i corallini che nel 2021 non sono ancora riusciti a brindare per una vittoria, con l’ultimo successo in campionato ottenuto contro la Cavese il 23 dicembre scorso.

DIRETTA VITERBESE TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Turris non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE TURRIS

Le probabili formazioni della sfida tra Viterbese e Turris presso lo stadio Rocchi di Viterbo. I padroni di casa allenati da Roberto Taurino scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Palermo, Bensaja, Salandria; Simonelli, Rossi, Murilo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Francesco Fabiano con un 3-5-1-1 così disposto dal primo minuto: Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Fabiano R., Signorelli, Franco, Esempio; Romano; Pandolfi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Viterbese Turris: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.30 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.20 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

