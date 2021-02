Diretta/ Viterbese Vibonese (Serie C) streaming video e tv: calabresi in crisi

DIRETTA VITERBESE VIBONESE: OSPITI PIENI DI ASSENZE!

Viterbese Vibonese, in diretta domenica 21 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Gli etruschi proveranno ad approfittare della crisi della formazione calabrese che perdendo domenica scorsa in casa della Paganese ha subito la quarta sconfitta consecutiva. Ko pesante con la Vibonese che non riesce più a ritrovare le misure e la panchina di Galfano ha pagato, col tecnico che si è dimesso in settimana, sostituito da Giorgio Roselli che dovrà però fare i conti con tante assenze in questo suo esordio.

La Viterbese dopo 3 vittorie consecutive però ha mancato il salto di qualità andando a perdere sul campo del Bisceglie terzultimo in classifica, mantenendo 8 punti di vantaggio sulla zona play out ma mancando l’inserimento in zona play off che sarebbe stato possibile in caso di quarta vittoria di fila. Resta evidente comunque il radicale cambio di rendimento della formazione gialloblu dall’arrivo in panchina del tecnico Roberto Taurino.

DIRETTA VITERBESE VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Vibonese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE VIBONESE

Le probabili formazioni della sfida tra Viterbese e Vibonese presso lo stadio Enrico Rocchi. I padroni di casa allenati da Roberto Taurino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Besea, Bezziccheri, Bensaja, Salandria; Rossi, Tounkara. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Angelo Galfano con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Tumbarello, Rasi, Laaribi; Berardi, Plescia, Statella.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Viterbese Vibonese: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.15 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.25 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.20 volte l’importo scommesso.

