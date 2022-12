Diretta Viterbese Vicenza/ Streaming video tv: LaneRossi favorito! (Coppa Italia C)

DIRETTA VITERBESE VICENZA: CHI VA IN SEMIFINALE?

Viterbese Vicenza viene diretta dal signor Francesco Carrione: alle ore 14:30 di mercoledì 7 dicembre si gioca per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2022-2023. La storia ci dice che la Viterbese ha già vinto questo trofeo in maniera inaspettata, e in epoca recente; potrebbe certamente ripetersi ma nel frattempo è calata, in campionato ha appena perso il derby contro il Monterosi e dunque deve sistemare la sua situazione. La Coppa Italia Serie C può comunque essere un trampolino: agli ottavi era stato eliminato il Pontedera di misura, qui all’Enrico Rocchi.

Il Vicenza invece, grazie alla vittoria contro la Pergolettese, ha ottenuto il primo posto nel girone A: giustamente il LaneRossi sogna in grande ma la competizione nel gruppo è davvero feroce, dunque anche vincere la Coppa Italia Serie C potrebbe comunque servire e allora ricordiamo che tre settimane fa erano serviti i rigori per far fuori il Rimini in trasferta. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Viterbese Vicenza, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare le nostre consuete valutazioni sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VITERBESE VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Vicenza non sarà disponibile sui canali della televisione, perché non è la partita scelta per venire trasmessa nella programmazione dei quarti di finale di questa competizione. Va però ricordato che ogni singolo match della Coppa Italia Serie C è disponibile sul portale Eleven Sports: in questo caso, come sempre, si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere di abbonarsi al servizio oppure di acquistare il singolo evento on demand.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE VICENZA

Vediamo per Viterbese Vicenza che Emanuele Pesoli potrebbe puntare ancora sul 3-5-2. In porta va Bisogno; davanti a lui una difesa comandata da capitan Luca Ricci, con Riggio e Monteagudo a completarla, poi un centrocampo con Andreis, Simonelli e Giglio che giocherebbero nel settore nevralgico lasciando le due corsie laterali a Gian Marco Nesta e Spolverini, quest’ultimo matchwinner agli ottavi. Davanti, almeno uno tra Emilio Volpicelli e Polidori potrebbe essere titolare; a questo punto rischia anche Marotta, con D’Uffizi che potrebbe essere confermato.

Nel Vicenza di Francesco Modesto è squalificato Sandon; dunque in difesa Cappelletti potrebbe piazzarsi al fianco di Bellich e Pasini con Grandi in porta, sugli esterni Valietti e Jean Freddi Greco vanno per la conferma rispetto agli ottavi, poi occhio a Ronaldo Pompeu da Silva per il centrocampo, eventualmente al posto di Cavion o Scarsella. In attacco l’allenatore potrebbe lanciare Favero o il veterano Giacomelli; il prescelto stazionerebbe sulla trequarti con Rolfini o Oviszach, poi Busatto o Stoppa come centravanti lasciando riposare Franco Ferrari, cannoniere di campionato.











